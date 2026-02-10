Las últimas lluvias garantizan el riego agrícola en Gran Canaria durante los años 2026 y 2027

Imagen de una presa en Gran Canaria tras las últimas lluvias - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las últimas lluvias que han caído sobre Gran Canaria han dejado agua suficiente en las presas como para sostener el riego del campo isleño durante todo este 2026 e incluso durante 2027.

Así lo ha informado el Cabildo en un comunicado en el que agrega que las siete presas que gestiona el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC) han multiplicado por cuatro su volumen de agua embalsada al pasar de los 506.507 metros cúbicos que contenían el pasado mes de noviembre a los 1.976.543 que se registraron el 30 de enero.

Se trata de unas cantidades a las que hay que sumar los once hectómetros cúbicos que almacenan los 13 embalses de titularidad privada de mayor relevancia y que sitúan en 13 millones los metros cúbicos que están disponibles para regar el territorio insular.

En lo que se refiere a las presas públicas, la que contiene una mayor cantidad de agua es la de Gambuesa, que alcanza los 590.141 metros cúbicos; seguida de las de Chira, con otros 460.352.

A continuación está Candelaria, que ha alcanzado su capacidad máxima, con 396.884; Vaquero, que también ha llegado a su llenado completo, con 267.041; El Mulato, con 242.207; Fataga, con 13.421; y Ayaguares, que cierra la lista con otros 6.497 más.

Con todo, el Cabildo ha indicado que, después de cinco años de sequía, las borrascas 'Emilia' y 'Francis' que pasaron por la isla a finales del año pasado y a principios de este 2026, ya aportaron a las presas y balsas del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria un total de 1.141.458 metros cúbicos, lo que conllevó una capacidad de almacenamiento de un 16% y supuso un incremento del 14% con respecto a las últimas lecturas registradas en el episodio de la borrasca 'Claudia', así como la recuperación de los datos que se registraban en octubre de 2023.

Hoy, solo un mes después, las lluvias que han vuelto a caer en la Isla han elevado aún más esas cifras de almacenamiento, hasta llegar al 19% de su capacidad total, con esos 1,97 millones de metros cúbicos de agua embalsada en las presas del Cabildo, que llevan a Gran Canaria a estar en una situación similar a la registrada en agosto de 2023.