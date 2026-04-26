El ultramaratoniano Javier Olmedo se enfrenta a 24 horas en una cinta de correr para recaudar fondos para niños enfermos

Cartel del Reto 24 Horas corriendo de Javier Olmedo en Las Palmas de Gran Canaria - ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ultramaratoniano Javier Olmedo, andaluz afincado en Las Palmas de Gran Canaria, se enfrentará el 22 de mayo al reto de estar 24 horas corriendo en un cinta con el objetivo de recaudar fondos para niños con enfermedades de fallo intestinal, así como oncohematología y diabetes.

Javier Olmedo, que realiza ultramaratones como los 101 km en 24 horas de Ronda, organizada por La Legión, y a la que también se enfrentará el próximo 8 de mayo, explica a Europa Press que este reto surge tras terminar la citada carrera en su edición de 2025, ya que al concluirla dedicó su acción a la hija de una amiga, Amaya, que falleció con dos años tras nacer con fallo intestinal.

Al respecto, ha señalado que a partir de conocer la historia de Amaya, que además fundó la asociación NUPA, así como el haber sido testigo de la situación de una familia amiga, cuya hija pequeña padeció leucemia, y a la que el colectivo YEH le acompañó durante el tratamiento y los ingresos de la pequeña, le empieza a surgir la idea.

Si bien, le saltó la "chispa" de "darle sentido a todo" y poder conseguir recaudar fondos para las dos organizaciones cuando se entera de que un amigo diabético de Murcia estuvo 24 horas corriendo para reivindicar el deporte en la diabetes.

En este caso, el objetivo de sus 24 horas corriendo, subraya, es ayudar a los dos colectivos citados, ya que resaltó que el trabajo que realizan es "increíble". Admite que como reto personal "es importante" pero el fin es dar una "mayor visibilización" a NUPA y YEH, así como que se recauden fondos para ambas organizaciones.

Javier afirma que es la "primera vez que hace esta locura", ya que aunque realice pruebas como la del 8 de mayo, de 101 km, en esta ocasión será correr durante 24 horas en una cinta en Beats Las Palmas, porque la logística en la calle sería "bastante complicado".

Además matizó que al hacerlo en una cinta de correr la preparación está centrada en realizar muchos kilómetros, llevar una buena alimentación, bajar peso o cambiar los ritmos con respecto a correr en la calle, siendo lo "importante terminarla, que todo salga bien y recaudar fondos para NUPA y YEH".

NUPA Y YEH NUPA, con sede en Madrid, es una asociación española de ayuda a niños, adultos y familias afectadas de fallo intestinal y nutrición parenteral, que actualmente acoge en la capital madrileña a tres familias de Canarias.

Y la Asociación Benéfica "Ya Era Hora" (YEH..!!) es un grupo de voluntarios en Las Palmas de Gran Canaria dedicado a acompañar y entretener a niños y jóvenes con oncohematología y diabetes en el Hospital Materno Infantil.

Javier Olmedo se enfrenta al reto 24 horas corriendo y lo hará en Beats Las Palmas el 22 de mayo, a partir de las 18.00 horas. Quienes deseen participar para colaborar con estas asociaciones y su labor con pequeños enfermos y sus familias pueden hacer sus aportaciones, poniendo el concepto RETO 24, a NUPA (bizum al código 38347) y YEH (caixabank: ES28 2100 2576 6513 0014 1642). Finalmente el ultramaratoniano ha querido agradecer la implicación de todas las empresas que han contribuido con la causa como HPS, Asisa o laCaixa, entre otras.