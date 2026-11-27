Presentación del Presupuesto de 2027 de la Universidad de La Laguna ante el claustro - UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Laguna ha presentado este viernes el presupuesto de 2027, "el más amplio de toda la serie histórica", que alcanza los 200,8 millones de euros tras el acuerdo financiero suscrito con el Gobierno de Canarias para dotar a los centros de educación superior de las islas de un marco económico estable hasta 2030.

En una nota, la gerenta de la institución académica, Lidia Pereira, ha señalado que el ejercicio de 2027 se fija en 200.891.800 euros, y supone un 10,67% más que el de 2026, con la incorporación de 19.375.800 euros más.

Asimismo, este aumento presupuestario se reflejará en varios capítulos de presupuesto, que crecerá en un 10% en el capítulo de personal, hasta alcanzar los 154.892.250 euros, fruto de las obligaciones derivadas de los acuerdos retributivos estatales de los empleados públicos.

En bienes corrientes, por su parte, se sube un 2,81% para tratar de dar cobertura al plan de contratación; en inversiones reales, se recoge un 52% más, mientras que en transferencias corrientes se baja un 54,61% gracias a la captación de financiación externa destinada a movilidades europeas.

El presupuesto del próximo ejercicio reflejará, subraya la Universidad, incrementos destacados en la política de investigación y transferencia, en becas al estudiantado, movilidad internacional, calidad de la docencia, mejora de las infraestructuras, vicerrectorados y facultades, entre otros aspectos.

MARCO FINANCIERO

El marco financiero prevé un total de 311,47 millones para las dos universidades canarias en 2027, de los que 165,05 correspondientes a la financiación estructural basal son para la ULL, incluyendo la financiación básica y el fondo de nivelación, de carácter "creciente y consolidable", alcanzando los 187,24 millones para 2030.

De este modo la financiación básica sería, en 2027, de 165,05 millones, lo que representar**ia un aumento de un 13,08%, que en 2028 alcanzaría 169,52 millones; en 2029 se deslizaría hasta los 174,03 y en 2030 la financiación básica sería de 178,60 millones.

Pereira ha recalcado la pertinencia de elaborar un plan financiero que abarque el periodo 2027-30, y que debe ser aprobado por el Consejo Social, que contemple un modelo de captación de recursos propios que alcance el 14%, con una dependencia de los fondos del gobierno del 76% restante.

Hs señalado como preciso contar con un instrumento de contabilidad analítica, un sistema integral de datos, al tiempo que hay que poner el foco en una partida incremental consolidable, que se extendería a todas las áreas.

ESTRATEGIA POLÍTICA

La Universidad, a través de este nuevo presupuesto, ha establecido una estrategia de política que prevé dar continuidad en las líneas presupuestarias, estabilidad con la nueva inyección económica y "corresponsabilidad" ante una mayor rendición de cuentas y la puesta en marcha de nuevos compromisos e indicadores.

Los grupos claustrales habrían mostrado en general su satisfacción por la aprobación del marco financiero, que "adolece de algunos aspectos, pero que supone, con todo, una mejora sustancial" en la planificación hasta 2030.

En el mismo sentido se ha pronunciado el rector, Francisco García, quien intervino al final de la sesión para explicar que "ha sido muy complejo trabajar" este documento presupuestario en dos escenarios bien diferentes, uno con un plan de financiación ya incorporado y otro sin él. Asimismo, ha felicitado al equipo de Gerencia en la prontitud de redacción de este texto, felicitación que personificó en Lidia Pereira.

"Este acuerdo de financiación es un gran éxito, que nos pone ante un nuevo escenario con un incremento presupuestario que ronda del 11%, una expansión no vista en épocas recientes, y que permite además mirar más allá del próximo ejercicio", ha expresado, que ha recordado la necesidad de "reivindicar una inversión del 1% del PIB" siendo "conscientes del contexto de alta incertidumbre y de complejidad que vivimos".

Francisco García también ha considerado "muy positiva" la eliminación del carácter extrapresupuestario de las aportaciones del Gobierno de Canarias con inyecciones a final de año por remanentes, lo que generaba algunos problemas, frente a la certeza que aporta el nuevo instrumento, al saber la financiación con la que se va a contar y que aportaría, por tanto, suficiencia a través de la financiación basal y el fondo de nivelación.

También ha celebrado que, por primera vez, las universidades sean beneficiaras directas del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), en el que confiía que "permita captar recursos para las infraestructuras universitarias, muy especialmente para la edificación de residencias para estudiantes".