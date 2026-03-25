La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria reanuda este jueves la actividad presencial en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, de acuerdo a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de Canarias y de los servicios de emergencias insulares, ha dispuesto la reanudación con "normalidad" de toda la actividad presencial (docente, investigadora, administrativa, cultural y deportiva) en los centros e instalaciones de la ULPGC en Gran Canaria, a partir de las 07.00 horas del 26 de marzo.

De todos modos, recomienda a toda la comunidad universitaria extremar las precauciones en sus desplazamientos y atender a las indicaciones de las autoridades, así como permanecer atenta a los canales de información institucionales (web, correo, redes sociales) donde se informará de cualquier novedad que se produzca, según ha informado la ULPGC en un comunicado.

Por último, desde la ULPGC se agradece a toda la comunidad universitaria su colaboración y responsabilidad durante este episodio meteorológico adverso.