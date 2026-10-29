Universidades notifica la primera resolución provisional de becas del curso 2026/2027 - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha notificado la primera resolución provisional de becas para el curso 2026/2027. En esta fase se han gestionado 6.201 solicitudes de las 12.309 presentadas.

La convocatoria contempla becas para el estudiantado de enseñanzas artísticas superiores de centros públicos y una cuantía de residencia de hasta 3.000 euros, conforme a los requisitos establecidos en las bases, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

La notificación, realizada el 26 de octubre, comprende más de la mitad de las solicitudes recibidas. Quedan pendientes de análisis 6.108 peticiones, que representan el 49,62 % del total. Asimismo, la Consejería continúa con la revisión de los expedientes restantes.

Por centros, 513 becas corresponden al estudiantado de la Universidad de La Laguna, por un importe de 903.235,50 euros, y 526 al de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por un importe de 497.888 euros.

La resolución contempla, además, becas para estudiantes de otras universidades públicas fuera de las islas y también para estudiantes de enseñanzas artísticas superiores.

Esta primera resolución provisional incluye las becas de excelencia académica, por un importe total de 31.000 euros. El listado se ha comunicado a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias por la Dirección General de Universidades, responsable de la tramitación de estas becas.

Las personas interesadas podrán completar o corregir la documentación presentada durante el plazo de subsanación. La Consejería prevé emitir la resolución definitiva y efectuar el abono correspondiente durante la primera quincena de diciembre de 2026.