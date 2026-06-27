El uso del transporte público en Anaga (Tenerife) crece hasta los 458.000 pasajeros en 2025, según el Cabildo

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El transporte público en el Parque Rural de Anaga ha aumentado su cifra de pasajeros en un 59% en los últimos tres años, pasando de los 300.000 usuarios al inicio de a más de 478.000 en 2025.

Así lo informa el Cabildo de Tenerife en una nota de prensa, donde se detalla, además, la evolución en el número de plazas ofertadas, que ha pasado de 1,3 millones a 1,8 millones en los últimos tres años, un crecimiento de la capacidad del 38%. Además, se han incrementado los kilómetros recorridos un 18%, de los 555.000 que se registraban a principios de 2023 a los 651.000 del año pasado.

Recuerda el Cabildo que el impulso al transporte público forma parte de una estrategia integral que combinaría la mejora de la movilidad con actuaciones en carreteras, seguridad vial, gestión inteligente de los accesos y la futura implantación de aparcamientos disuasorios y sistemas de lanzaderas.

En este contexto, la corporación insular habría destinado más de 16,2 millones de euros desde 2023 a actuaciones relacionadas con la movilidad, la conservación de infraestructuras, la mejora de carreteras, la seguridad vial, el acondicionamiento de pistas y senderos, la digitalización y la protección del entorno.

En 2026, puntualizan, se ejecutan actuaciones por valor de 1,8 millones de euros para conservar y mejorar la seguridad vial en la red insular de carreteras de Anaga. Los trabajos incluyen la rehabilitación del firme, la estabilización de taludes, la mejora de cunetas, el acondicionamiento de apartaderos, la renovación de la señalización y labores de limpieza y mantenimiento.

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

La Estrategia de Movilidad Sostenible del Parque Rural de Anaga, un documento que permanece abierto a la participación, el diálogo y el consenso ciudadano, comprende 24 medidas y 68 actuaciones específicas encaminadas a ordenar los accesos al Parque Rural y reducir la presión del vehículo privado sobre este espacio protegido.

Se estructura en ocho líneas estratégicas: la ordenación del vehículo privado y la gestión del aparcamiento; la gestión del acceso motorizado y el control de la capacidad; la movilidad colectiva y el transporte público; la movilidad activa, los senderos y el cicloturismo; la digitalización y la gestión inteligente; la promoción y comunicación de la movilidad; el espacio público y la red de miradores, y la coordinación institucional y la gobernanza adaptativa.

La estrategia prevé, entre otras medidas, la reordenación integral del transporte público regular. Según el Cabildo, una vez se definan las actuaciones previstas en la red de senderos y se determine la capacidad de carga de cada uno de ellos, se adaptará el servicio de transporte público para dar una respuesta adecuada.

Concluido el proceso participativo y aprobado el documento definitivo, el Cabildo constituirá la Mesa de Movilidad de la Reserva de la Biosfera de Anaga, un órgano de participación y seguimiento que permitirá coordinar a las distintas administraciones y evaluar de forma continua la implantación de las medidas previstas.