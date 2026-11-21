La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados, Cristina Valido - CEDIDO POR CC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias (CC-1ºCAN) al Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha advertido de que los nacionalistas no darán "un cheque en blanco" a ningún candidato a la Presidencia del Gobierno de España.

En este sentido ha hecho especial hincapié en que cualquier apoyo estará condicionado a compromisos concretos con la Agenda Canaria y a garantías de cumplimiento, según afirmó durante un encuentro con más de 200 personas en Santa Cruz de Tenerife.

"En Canarias la pregunta fundamental es otra: ¿qué va a hacer el próximo Gobierno de España con los problemas de las islas? Nosotros no vamos a dar un cheque en blanco a nadie. Quien necesite los votos de CC tendrá que comprometerse con la Agenda Canaria, con medidas concretas y con garantías de cumplimiento", aseguró.

Valido reiteró que Canarias sigue afrontando problemas que requieren una respuesta urgente del Estado. "Aquí seguimos teniendo una emergencia habitacional, familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, costes añadidos por nuestra condición insular y una crisis migratoria que exige planificación, recursos y corresponsabilidad del Estado y de Europa", señaló.

Asimismo, defendió la necesidad de contar con una presencia nacionalista fuerte en el Congreso de los Diputados, ya que se necesita que los problemas de Canarias estén entre las prioridades del próximo Gobierno de España, "gobierne quien gobierne".

"No podemos permitirnos otra legislatura escuchando promesas mientras nuestros problemas siguen esperando soluciones. Necesitamos compromisos concretos, recursos y garantías de cumplimiento".

Por otro lado, la candidata nacionalista también se refirió a Vox, al que reprochó que venga a Canarias a celebrar mítines mientras "cuestiona el Régimen Económico y Fiscal (REF)", insistiendo en que la posición de CC-1ºCAN no estará condicionada por los intereses de los grandes partidos estatales.

"No se trata de votar contra Sánchez ni de votar a favor de Feijóo. Se trata de que Canarias tenga una voz propia, libre para negociar y capaz de defender a esta tierra, gobierne quien gobierne en Madrid. Los canarios no podemos pasarnos otra legislatura escuchando promesas mientras nuestros problemas siguen esperando soluciones", sentenció.