Los vecinos de Garachico (Tenerife) reciben un kit de emergencia de cara al simulacro de riesgo volcánico

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la entrega de un kit de emergencia a los vecinos que participarán en el simulacro de Garachico - TONY CUADRADO

GARACHICO (TENERIFE), 25 (EUROPA PRESS)

La Dirección Insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife entregó en la tarde de este jueves en el Convento San Francisco de Garachico unas mochilas con el Kit de evacuación familiar a un centenar de vecinos y vecinas participantes en las jornadas formativas previas al simulacro de evacuación por riesgo volcánico de este viernes.

La iniciativa, fruto de un convenio de colaboración entre Cruz Roja y la institución insular, se completa con el reparto a toda la isla una vez finalicen los cursos y se determine el calendario de entrega.

Concretamente la mochila contará con una linterna de 9 LEDs, manta térmica, neceser multiusos de poliéster, un set de viaje con botes para geles, champú y cremas, portadocumentos tamaño A4 con cierre de solapa, libreta de anillas y bolígrafo, una radio a pilas y pilas para radio y linterna.

"Con acciones como esta reforzamos la capacitación de la ciudadanía y mejoramos la respuesta colectiva ante situaciones de riesgo. La entrega del Kit de Evacuación Familiar busca facilitar que cada hogar esté mejor preparado y que, en caso de necesidad, las autoridades y los equipos de emergencia puedan actuar con mayor rapidez y eficacia", añadió.

Por su parte, el viceconsejero de Seguridad y Emergencias, Marcos Lorenzo, indicó que estos riesgos son los que se tienen que afrontar para estar "mejor preparados ante cualquier emergencia".

El alcalde de Garachico, José Heriberto González, afirmó que el municipio vive estos días "un cambio trascendental" con el simulacro, un ejercicio necesario para proteger vidas y bienes materiales.

Al finalizar la formación se realizó una presentación demostrativa en la que se mostró el contenido de una de las mochilas y se explicó su uso.

El objetivo es promover la preparación preventiva de las familias y facilitar la adaptación del kit a las necesidades particulares de cada hogar, incorporando las lecciones aprendidas durante la jornada formativa, recoge una nota del Cabildo.