Vecinos de Masca (Tenerife) instan a aumentar el servicio de Titsa y crear apartaderos para evitar el colapso viario

Una autocaravana averiada en la carretera de acceso a Masca - ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRANCO DE MASCA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Barranco de Masca ha vuelto a solicitar este lunes la aplicación de medidas para evitar el colapso viario en el acceso al caserío tras el bloqueo que generó este domingo la avería de una autocaravana de grandes dimensiones en la carretera TF-436.

Entre sus propuestas destacan la creación de nuevos apartaderos o zonas de cruce a lo largo de la carretera que permitan facilitar el paso alternativo de vehículos en los tramos más estrechos; la ampliación del radio de giro en determinadas curvas especialmente cerradas con el fin de mejorar la maniobrabilidad de los vehículos; la mejora de la señalización vertical y preventiva informando de las características de la vía y de las limitaciones para determinados vehículos; la implantación de protocolos de actuación rápida para la retirada de vehículos averiados o accidentados y el refuerzo y ampliación del servicio de transporte público de Titsa como alternativa para acceder al caserío.

Los vecinos detallan que el bloqueo de la vía "generó retenciones, nerviosismo entre conductores y momentos de riesgo, tanto para los vecinos como para los visitantes que transitaban por la zona" y sostienen que ni los responsables del vehículo ni las administraciones con competencias en la carretera fueron capaces de dar una "respuesta rápida" para retirar el vehículo y restablecer la circulación con normalidad.

Por ello se preguntan "qué pasaría" si hubiera un accidente con heridos, un desprendimiento en la carretera, un incendio forestal, una evacuación urgente de vecinos o visitantes o la necesidad de acceso urgente de ambulancias o bomberos.

"Lo ocurrido demuestra que el sistema actual funciona únicamente mientras no ocurre nada. Basta un pequeño incidente para generar un bloqueo que deja a todo un caserío prácticamente aislado", señalan.

En esa línea detallan que Masca es uno de los lugares más visitados de Tenerife pero también "un lugar donde vive gente, donde hay vecinos que necesitan entrar y salir cada día, donde deben poder acceder servicios de emergencia, transporte público y servicios básicos".

En su opinión, "lo ocurrido ayer no es un hecho aislado, sino una muestra más de un problema que llevamos tiempo denunciando, esperamos que esta situación sirva para que las administraciones competentes se tomen en serio la necesidad de escuchar a los vecinos y mejorar el trazado de la carretera de Masca, en pro de la seguridad vial".