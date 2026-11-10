Vecinos de La Restinga recogen firmas y protestarán cada día contra la crisis migratoria: "El muelle es un campamento"

Varios vecinos protestan por la llegada de pateras, en el muelle de La Restinga, a 9 de noviembre de 2026, en El Hierro, Canarias (España). El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este lunes que defenderá mañana, 10 de noviem - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del barrio pesquero de La Restinga (El Hierro) acordaron en la tarde de este lunes en asamblea concentrarse todas las tardes a las 17.30 horas en el puerto de La Restinga e iniciar una recogida de firmas para exigir soluciones a las administraciones públicas.

La presidenta de la asociación de vecinos, Loli Hernández, señala a Europa Press que van a aumentar la "presión" para ver si "así toman algunas medidas" ya que la gran afluencia de cayucos ha cambiado la fisonomía del barrio y los hábitos de vida.

Entre sus solicitudes destaca que "se haga todo lo posible" para que los cayucos no partan del África occidental, que se retiren todas la embarcaciones del muelle y se que se haga una "limpieza completa" porque la imagen es "espantosa" y "huele muy mal".

Loli señala que en el muelle se han acumulado hasta casi treinta cayucos debido a un problema técnico en el remolcador y aunque ya se han empezado a sacar del agua, aún queda más de una docena, y la flota pesquera también se ha visto afectada porque las escaleras están ocupadas por las pateras, lo mismo que las empresas de buceo.

"Oigo los gritos y los ruidos de cuando llegan las pateras por la noche, la zona de acceso al baño está cerrada y se está echando al mar lo que llevan los cayucos dentro", indica.

Loli valora que las administraciones se hayan comprometido a enviar más medios pero aclara, por ejemplo, que no están de acuerdo en que se cree un hospital de campaña en el puerto porque las casetas de Cruz Roja, "que dijeron que las iban a quitar no las han quitado". "Ese es el miedo", detalla.

Así, apunta que el hospital de campaña debe estar anexo al hospital de Valverde, donde están en el personal y los medios técnicos.

"No tienen por qué ponerlo todo en el muelle y hacer esto como un centro base definitivo para que llegue la patria siempre. El muelle es un campamento, tenemos más de 20 casetas de Cruz Roja", señala.

En la noche de este lunes, coincidiendo con la llegada de otra cayuco, los vecinos, que apludieron al eprsonal de Salvamento y los cuerpos y fuerzas de seguridad ya protestaron a pie de muelle gritando consignas como "El Hierro no se vende, La Restinga se defiende" y se quejaron de que no pueden usar el muelle, que no pueden bañarse y que no hay camas en el hospital en caso de enfermedad.