Los vehículos autónomos de Plocan realizan más de 200 días de operación en 2025 para reforzar la observación oceánica

La Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) ha reforzado en 2025 su papel como infraestructura estratégica de observación y monitorización del océano en el Atlántico nororiental superando los 200 días de operación de su flota de vehículos autónomos marinos.

En un comunicado, la entidad ha explicado que, en total, se registraron 206 días de actividad, con una navegación aproximada de 1.700 millas náuticas en diferentes zonas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Durante el pasado año, estas misiones de carácter científico, técnico y formativo generaron cerca de dos millones de datos sobre variables físicas y biogeoquímicas del océano, además de información meteorológica.

Aquí, Plocan incidió en que estos datos son clave para mejorar el conocimiento del medio marino, reforzar la seguridad marítima y apoyar la sostenibilidad y la toma de decisiones ante retos como el cambio climático.

Al respecto, resaltó que contar con datos continuos, fiables y de calidad del océano es esencial para entender mejor cómo cambian las aguas, anticipar fenómenos y respaldar la investigación y los servicios que necesita la sociedad.

Por su parte, las operaciones se coordinaron desde la instalación de Vehículos, Instrumentos y Máquinas Submarinas (VIMAS) de Plocan, con diez operativas principales apoyadas por seis tecnologías diferentes.

Entre ellas se incluyen vehículos perfiladores (que miden parámetros a distintas profundidades) y vehículos de superficie (que recogen datos mientras navegan de forma autónoma): Seaglider, Slocum, AutoNaut, SeaExplorer, WaveGlider, y Sailbuoy.

Finalmente, estos equipos funcionan como 'laboratorios móviles no tripulados', ya que se desplazan durante días o semanas recopilando información del océano y la atmósfera sin necesidad de llevar tripulación a bordo, lo que incrementa la capacidad de observación y mejora la eficiencia operativa.