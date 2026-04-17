Las ventas del sector servicios en Canarias aumentan un 3,2% en febrero

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Canarias ha aumentado su facturación un 3,2% el pasado mes de febrero respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supuso 1,6 puntos más que la media nacional, que fue del 1,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 2,7% en Canarias, de tal forma que es 1,8 puntos más que la media nacional (0,9%).

Respecto al índice de empleo en el sector servicios en el archipiélago, experimentó una variación del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, Murcia (+5,9%), Navarra (+5,8%) y La Rioja (+5,7%) fueron las que registraron mayores subidas en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Galicia, Madrid, y Castilla y León con las caídas más grandes, estando en un 3,4%, 1,2%, y un 1,1%, respectivamente.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla-La Mancha, que registró una caída del 0,14%.