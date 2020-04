Román Rodríguez cree que más deuda pública es la única solución a la crisis económica del coronavirus

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, considera que el único camino para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus es emitir más deuda pública.

Rodríguez ha asegurado en una comparecencia telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias que, dado que "se ha paralizado la economía", "todo depende del sector público".

"Frente a la caída de ingresos, frente a la necesidad de recursos adicionales para responder a los más vulnerables --trabajadores, autónomos y empresas-- y la garantía de mantener un robusto estado del bienestar, necesitamos ir por el único camino que nos queda, el endeudamiento", incidió.

Así, sostuvo que "frente a situaciones críticas como ésta, solo cabe deuda publica" y "conseguir los recursos" necesarios "para contener los efectos" producidos. Lo "ideal" serían los eurobonos de la Unión Europea (UE) pero si no se aprueban habría que ir a "deuda soberana compartida por todo el país".

"Necesitamos una Europa solidaria", incidió el vicepresidente canario. "Los eurobonos serían la solución ideal. Si no, deuda soberana compartida en todo el país. Vamos a ganar la batalla al virus, la guerra la ganaremos cuando tengamos la vacuna, pero esta batalla la vamos a ganar", incidió.

Rodríguez recordó que el "confinamiento" ha sido "determinante" para parar la evolución del coronavirus y quiso "agradecer a hombres y mujeres, chicos y grandes" su esfuerzo por cumplir el estado de alarma: "A todos, gracias".

El vicepresidente aprovechó también la colaboración y compromiso de todas las administraciones y de toda la sociedad: "Solos no podemos, ni ayuntamientos solos, ni cabildos solos, ni este Gobierno solo, necesitamos a la sociedad en su conjunto", abogó. A este respecto, reconoció "errores e improvisaciones" porque "a ver quién no improvisa con lo que ha caído", pero insistió en pedir la ayuda de todos.

EXIGE UN CPFF PARA CAMBIAR LAS REGLAS DE GASTO

El vicepresidente canario pidió también y de manera inmediata la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para modificar las reglas de gasto que se estaban aplicando hasta el momento a las comunidades autónomas y resto de administraciones del Estado.

"Necesitamos un CPFF porque las reglas no son aplicables ahora", incidió el vicepresidente volviendo a defender que "o endeudamos o no podremos responder" a las necesidades de empresas y ciudadanos: deuda "para inyectar renta a la ciudadanía".

De hecho, relató que tiene "decenas de documentos de sindicatos, empresarios" y diferentes colectivos donde se reclaman hasta "20.000 millones de euros", por lo que pidió responsabilidad compartida a todas las administraciones para no solapar obligaciones: "Hay que compartir las responsabilidades, no podemos estar todos en todo, hay que repartir entre las administraciones".

Por el Grupo Mixto, Vidina Espino (Cs) señaló que, frente a la propuesta que ha hecho el Gobierno de Canarias de recurrir a más deuda para salvar la economía, hay que tomar otras medidas que hagan frente a esta crisis, como lograr "más financiación que nunca".

CIUDADANOS PIDE UN PLAN DE RESCATE PARA CANARIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

Lanzar un "salvavidas" a las familias y al sector privado para evitar que éste se "hunda" y arrastre al sector público; un plan de rescate "especial" del Gobierno del Estado para Canarias; que se deje usar el superávit, y que la clase política dé ejemplo y, para empezar, renuncie a la subida salarial del 2 por ciento. "Son propuestas razonables, moderadas y alejadas del sectarismo ideológico", defendió Espino.

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, afirmó que para hacer frente a la crisis económica y social del coronavirus es necesario que el Gobierno central permita a las administraciones canarias gastar el superávit, no sólo a la Comunidad Autónoma, sino también a los cabildos y ayuntamientos; la puesta en marcha de un plan de reconstrucción específico para Canarias; la implementación de la renta canaria para atender a los sectores más vulnerables, así como un convenio con cabildos y ayuntamientos para que cada uno determine dónde gastar sus recursos.

PODEMOS HUYE DEL "AUSTERICIDIO"

El portavoz del Grupo Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, consideró necesario que el "austericidio" no puede ser la "receta" para salir de esta crisis, como ocurrió en la década pasada, por lo que exigió al consejero que las medidas económicas que se adopten no vayan contra los derechos de la población.

Entre sus exigencias, planteó que el Gobierno del Estado autorice el uso del superávit; que la RIC se ponga al servicio de la creación de empleo estable y de calidad; combatir el fraude fiscal; además de implementar medidas en Canarias para combatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, a la par que relanzar la economía productiva y mantener el empleo.

La diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González, por su parte, felicitó al Gobierno de Canarias por su gestión de la crisis sanitaria del covid-19 y añadió que la prioridad en estos momentos es salvar la salud de la población y también la salud económica.

NC MIRA A EUROPA

Así, señaló que dada la "fragilidad" de la economía del archipiélago, es necesario la adaptación de medidas por parte de la UE y del Gobierno de España a la realidad de Canarias; garantizar la liquidez de la Comunidad Autónoma para hacer frente a la pérdida de ingresos y para recuperar su economía; que se permita un mayor endeudamiento y el uso del superávit, así como que se tengan en cuentan las especificidades de Canarias como RUP.

Desde las filas populares, el diputado Fernando Enseñat criticó que el Gobierno de Canarias no haya presentado un plan de choque "claro, directo y real" para salvar la economía, sino un conjunto de medidas "dispersas o improvisadas" que no se han aplicado aún.

EL PP, CONTRA EL "ENDEUDAMIENTO MASIVO"

Lamentó que el Ejecutivo no pare de decir que la Unión Europea y el Gobierno de España deben dar respuesta a Canarias, y que se haya optado por un endeudamiento masivo que "no es la mejor solución, pero sí la más fácil para tapar que el Estado no cumple con Canarias".

Abogó por que el Gobierno de Torres opte por reformar el presupuesto, que se inste al Estado a que autorice el uso del superávit y que se tengan en cuenta las cien medidas que el Partido Popular ha propuesto al Gobierno canario.

La diputada Rosa Dávila señaló que para CC-PNC la prioridad ante la crisis del covid-19 es proteger las vidas humanas, por lo que instó a destinar todos los recursos que sean necesarios a sanidad; crear una "gran" red de seguridad para las personas más vulnerables, para lo que ve necesario que el Gobierno de España autorice el uso del superávit; sostener el tejido productivo con una "fuerte" inyección de inversión, y plantear una "economía de guerra", es decir, reducir gastos superfluos y destinar esos recursos a servicios públicos esenciales.

CC OPTA POR SALTARSE LA REGLAS DE ESTABILIDAD

Además, afirmó que Canarias deberá endeudarse, por lo que apremió al consejero a "plantarse" ante el Ministerio de Hacienda y a saltarse las reglas de estabilidad.

Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Socialista, indicó que si España tiene que endeudarse para salvar vidas y para salvar la economía, lo terminará haciendo, y añadió que si Pedro Sánchez ha dejado claro ante la UE la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo, es que el Gobierno de España va a trabajar en el mismo sentido con las comunidades autónomas, permitiendo el endeudamiento y el uso del superávit, y siendo solidario especialmente con Canarias. Por último, manifestó que esta crisis tiene que convertirse en una oportunidad para avanzar en administración electrónica y hacer autocrítica para resolver los problemas.