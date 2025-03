El vicepresidente canario espera que el Gobierno de España "no busque ninguna artimaña" y acate la medida del TS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha indicado este viernes que espera que el Ejecutivo central "no busque ninguna artimaña" y acate la medida cautelar del Tribunal Supremo (TS) que obliga al Estado a hacerse cargo de 1.000 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo.

"Espero que no busquen ninguna artimaña, ninguna actuación, que no sea la de tutelar, la de cuidar, la de atender, la de aliviar la presión que tiene Canarias con esos menores no acompañados, niños particularmente de Mali, que vienen huyendo de una guerra", indicó en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto en Las Palmas de Gran Canaria.

Además, añadió, que si no se puede dar asilo a los menores con los recursos propios que tiene España, abogó por pedir ayuda a la Unión Europea para que se puede "tramitar con urgencia, en el plazo que ha dado el Supremo, este asilo político" a los niños que viven hoy en Canarias y que necesitan una atención distinta de la que se le pueda brindar en las islas.