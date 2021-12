Víctimas del accidente de Spanair reclaman al Congreso que mande el dictamen a la Fiscalía para se haga "justicia"

Rafael Vidal afirma que parece que exista "miedo" a remitirlo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la asociación de víctimas del vuelo JK5022 de Spanair, Pilar Vera, ha reclamado al Congreso de los Diputados que envíe a la Fiscalía el dictamen sobre el accidente aéreo que tuvo lugar el 20 de agosto de 2008 cuando hacía la ruta Madrid-Gran Canaria y que le costó la vida a 154 personas, dejando además otros 18 heridos. "Hemos encontrado la verdad y ahora queremos justicia".

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto en declaraciones a los medios con motivo del primer simposio internacional que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo dependiente de la ONU, que se celebra en Las palmas de Gran Canaria y que está dedicado a la asistencia a los familiares de víctimas de los accidentes aéreos.

La también presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias ha comentado que trece años después siguen "peleando" para que el Congreso, "que aclaró la verdad sobre el JK5022", remita el documento de la comisión de investigación aprobado el 13 de mayo con 219 votos, 121 negativos y cinco abstenciones.

"El Congreso, faltando a las más elementales normas de la democracia, sigue hoy, 1 de diciembre de 2021, sin mandar a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de Estado y al Ministerio de Transporte, ese dictamen para que investiguen posibles responsabilidades judiciales que merezcan sanción a las 18 personas que están como responsables en el mismo", dijo.

Vera ha hecho especial hincapié en que la asociación sigue luchando porque han encontrado la "verdad" y ahora quieren "justicia". "Y la justicia --aseveró-- está en la vía judicial".

Asimismo, ha reclamado que "alguien" obligue al Congreso a sacar ese dictamen y mandarlo a la Fiscalía, ya que, agregó, "si ellos dicen que lo han hecho todo bien, que no tengan miedo, que a lo mejor no los castigan", insistiendo en que las víctimas no pueden estar otros trece años esperando y en que nunca van a entender que el documento se archive.

"Es fácil suponer que con 121 votos negativos que tuvo, que es del partido que gobierna, lo que no ganaron por las buenas lo están intentando ganar por las malas pero nosotros no vamos a cejar en el empeño", concluyó.

GONZÁLEZ LAMENTA LA SENSACIÓN DE "DESAMPARO" DEL GOBIERNO

Por su parte, María Loreto González, víctima del accidente del JK5022 y que también perdió a su hija, ha lamentado que trece años después tengan que seguir peleando para que se reconozca lo que de verdad ocurrió y motivó el siniestro.

Lamentó asimismo la sensación de "desamparo" por parte del Gobierno independientemente del color político, ya que en estos años ha pasado tanto la derecha como la izquierda por el Ejecutivo central. "La actitud fue parecida en unos y en otros --apuntó--. A nivel personal todo el mundo te apoya pero a la hora de la verdad, cuando tienes que estar en el día a día, te ves totalmente desamparado".

Con todo, observó que la asociación ha hecho una "barbaridad" aunque, no obstante, "queda mucho por hacer y eso es importante que a nivel público y político se sepa".

VIDAL: "GRAN ABISMO" ENTRE VÍCTIMA Y COMPAÑÍAS

Finalmente, Rafael Vidal, también víctima del JK5022, resaltó el "gran abismo" que hay entre una víctima, las grandes compañías de seguros, los operadores y los fabricantes. "Una víctima sola no puede hacer frente a todo eso", indicó.

Al respecto, señaló la importancia de las asociaciones de víctimas ante los recursos que puedan tener las empresas como una "herramienta" para conseguir derechos y reconocimientos.

"Uno de los principales problemas que tenemos en España es que mientras en otros países aplican la normativa internacional, aquí se está truncando y cogiendo pequeños trozos. Se coge lo que interesa y se deshecha lo que no interesa", declaró para aboga por aplicar el Convenio de Montreal "al completo".

Preguntado por el dictamen de la comisión de investigación del Congreso, no entendió el motivo por el que no se manda a Fiscalía. "¿Se está intentando oculta algo?, ¿Que no salga a la luz algo?" cuestionó para sugerir que "parece que exista miedo" a remitir el documento al ministerio fiscal.