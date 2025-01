VÍDEO: Clavijo, 'escamado' con Gobierno tras saber que la UE dotó 562 millones para inmigración y a Canarias llegaron 50

Canarias insiste en el despliegue del Frontex para atajar las muertes en el Atlántico

Clavijo denuncia que España ha presentado a la UE su plan de migraciones hasta 2026 sin contar con Canarias

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este jueves que le "empieza a escamar un poco" que el Gobierno no lleve al Congreso el decreto para el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas y, además, haber descubierto que España ha recibido en 2024 un total de 562 millones de euros de fondos europeos para inmigración, de los que "a Canarias han llegado 50", siendo el archipiélago el principal foco migratorio.

"El problema que tenemos no es que nos fiemos o no del Gobierno de España, que no nos fiamos, sino que la realidad es que no está habiendo una acción en las instituciones europeas determinante con este asunto", aseveró Clavijo durante su intervención en el Nueva Economía Fórum en Madrid.

Clavijo contó que tras reunirse esta semana con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, evidenció tres cosas: que el Gobierno no ha compartido con Canarias prácticamente nada de los fondos europeos que recibe por la inmigración, que no ha solicitado el despliegue del Frontex y que España ha entregado ya un plan sobre migraciones hasta 2026 del que Canarias ni siquiera ha sido consultado.

"Europa le ha dado a España más de 562 millones de euros para políticas migratorias y a Canarias han llegado 50 a finales del año pasado. Hay 510 millones de euros que nadie sabe cómo se han gastado, ni en qué, desde luego a Canarias no han llegado, algo que nos preocupa porque cuando nosotros pedimos una financiación para una distribución solidaria de los menores extranjeros no acompañados, la respuesta siempre es con evasivas y dificultades, y la realidad es que Europa está dando recursos", lamentó.

Clavijo cree que estos fondos los está destinando el Gobierno central "solo a los adultos, porque Europa no distingue entre menores y adultos", cuando "no es lo mismo el estatus jurídico de un menor que requiere una tutela de una comunidad autónoma, que lleva una atención 24 horas" o la de "un adulto que haga 72 horas" bajo la tutela del Estado.

Además, el presidente canario insistió en el despliegue del Frontex "idealmente en la costa africana, porque es donde detectas las salidas", pero en todo caso al menos en la costa española, no con la idea de devolver las pateras sino de evitar los "más de 10.000 personas" fallecidas en esta ruta solo en 2024. "Es un auténtico drama", sentenció.

PRESENTAN A LA UE UN PLAN DE MIGRACIONES SIN CONTAR CON CANARIAS

Además, Brunner habría explicado a Clavijo que "España ha entregado el plan del propio país para la implementación del pacto migratorio y asilo que se tiene que desarrollar hasta el 2026", que el Gobierno "ha hecho sin contar con Canarias". "España ha elaborado un plan de inmigración que han mandado a las instituciones europeas y nosotros, precisamente el mayor punto caliente reconocido por todas las instituciones europeas en este momento, no sabemos nada", lamentó.

"Nadie nos ha dicho nada, ni nos han consultado, ni nos han preguntado, ni nos han dejado presentar, ni tenemos ninguna información, a mí eso no me parece normal", esgrimió el presidente canario.

Así, criticó al Gobierno que defiendan ser "súper garantistas" con el decreto para el reparto de menores pero, sin embargo, no tengan tanto interés en los tres que les han tumbado ayer. "Ahí yo veo incoherencia. Si realmente hay voluntad de dar respuesta a la situación de emergencia de Canarias, creemos que no hay ningún impedimento para hacer un decreto ley y no hay ningún tipo de impedimento para habilitar los recursos, que es lo que se está pidiendo", defendió.

