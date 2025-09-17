VÍDEO: Clavijo y el rector de la ULPGC saludan a un grupo de manifestantes propalestinos antes de la Apertura del Curso

Un grupo de manifestantes propalestinos antes de la Apertura del Curso en la ULPGC - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, dedicaron un momento antes del Acto Solemne de Apertura del Curso 2025-2026 a saludar a un grupo de manifestantes propalestinos que se concentraron ante el edificio del Rectorado.

En este sentido, con pancartas como 'Parar el genocidio', 'No es normal empezar el curso con normalidad' [acompañado de una bandera palestina], o 'Todos somos la flotilla', medio centenar de personas pudieron expresar su opinión sobre lo que ocurre en Gaza.

Así, bajo un clima de normalidad, tanto el presidente como el rector se acercaron a los manifestantes, con quienes compartieron unas breves palabras para proceder luego a participar en la Apertura del Curso.