El 'Volcán de Enmedio' registra un terremoto de magnitud 4.1 que fue sentido en Gran Canaria y Tenerife - CEDIDO POR IGN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El volcán submarino situado entre Gran Canaria y Tenerife, conocido como 'Volcán de Enmedio', registró sobre las 12.26 horas de este jueves, 26 de febrero, un terremoto de magnitud 4.1 mbLg que fue sentido en múltiples zonas de ambas islas capitalinas.
Según la información que publica el Instituto Geográfico Nacional y que recoge Europa Press, el movimiento sísmico tuvo lugar a una profundidad de diez kilómetros.
El terremoto fue sentido en numerosos núcleos poblacionales de ambas islas con una intensidad máxima de III, principalmente en el noroeste y cumbres de Gran Canaria; y en el sur, este y área metropolitana de Tenerife.