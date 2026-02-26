El 'Volcán de Enmedio' registra un terremoto de magnitud 4.1 que fue sentido en Gran Canaria y Tenerife

El 'Volcán de Enmedio' registra un terremoto de magnitud 4.1 que fue sentido en Gran Canaria y Tenerife
El 'Volcán de Enmedio' registra un terremoto de magnitud 4.1 que fue sentido en Gran Canaria y Tenerife - CEDIDO POR IGN
Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 14:41
Seguir en

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El volcán submarino situado entre Gran Canaria y Tenerife, conocido como 'Volcán de Enmedio', registró sobre las 12.26 horas de este jueves, 26 de febrero, un terremoto de magnitud 4.1 mbLg que fue sentido en múltiples zonas de ambas islas capitalinas.

Según la información que publica el Instituto Geográfico Nacional y que recoge Europa Press, el movimiento sísmico tuvo lugar a una profundidad de diez kilómetros.

El terremoto fue sentido en numerosos núcleos poblacionales de ambas islas con una intensidad máxima de III, principalmente en el noroeste y cumbres de Gran Canaria; y en el sur, este y área metropolitana de Tenerife.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado