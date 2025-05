El Volumen 11 del Internacional Ocean Film Tour arranca el 1 de junio en Las Palmas de Gran Canaria

El cortometraje canario 'Nika, el calderón tropical' será la cara oficial del festival

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Volumen 11 del Internacional Ocean Film Tour, el festival de los océanos más importante de Europa, arrancará el próximo domingo, 1 de junio, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria una edición que tendrá a Canarias como protagonista principal del cartel de esta edición.

Así lo ha informado Kinema Producciones, que agrega que, en concreto, el cortometraje canario, 'Nika, el calderón tropical', será la cara oficial un festival que recorrerá el país con una veintena de eventos, además de 230 destinos en toda Europa.

De esta manera, el corto canario está dirigido por José Hernández con Felipe Ravina como co-director; y protagonizado por Ravina, biólogo y divulgador tinerfeño, y 'Nika', un calderón tropical de la comunidad que viven en las islas.

A través de esta singular historia, la pieza producida por MINSK y Felipe Ravina con la distribución de Kinema Producciones, llevará a toda Europa la problemática del archipiélago, amenazado por la sobrexplotación turística, la contaminación y el expolio de recursos por un modelo productivo y económico depredadores del territorio.

MÁS DE 20 CIUDADES EN TODA ESPAÑA

Por su parte, la gira del Volumen 11 del Internacional Ocean Film Tour pasará por una veintena de ciudades tras el pistoletazo de salida del 1 de junio en Las Palmas de Gran Canaria.

Así, el festival viajará posteriormente a Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santander, Gijón, Vigo, Madrid, Sevilla, Cádiz, Palma de Mallorca, Menorca, Tenerife, Fuerteventura, Bilbao, Ibiza y Lanzarote.

El International Ocean Film Tour cumple once años comprometido con la idea de proteger a los salvajes y divertidos océanos, que son a la vez hábitat y línea de vida, y que están en peligro de extinción.

La protección y defensa de los océanos es el origen de este proyecto, que usa el cine e historias sin actores y en primera persona para acercar diferentes realidades con un fin común: preservar el mar como elemento fundamental de toda la vida en el planeta.

Son historias que inspiran y que merecen ser escuchadas, seleccionadas entre cientos de trabajos de todo el mundo para llegar a los corazones de Europa y ayudar a entender y a reflexionar.

Finalmente, el Volumen 11 cuenta con cinco historias de vida, con mensaje, contadas de tú a tú para emocionar y revolver conciencias. Este es el caso de 'Trilogy New Wave', 'Row of Life', 'Kelp!', '7 Beats per Minute' y 'Nika, el calderón tropical'.