Vox espera "subsanar" la ausencia de sus listas al Congreso por Santa Cruz de Tenerife y valora acciones judiciales

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlamento de Canarias, que fuera candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, y presidente de la formación en la provincia de Las Palmas, Nicasio Galván, espera poder "subsanar" lo ocurrido con la ausencia de la lista de su partido al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y valora acciones judiciales si fuera necesario.

Así, explicó a los medios de comunicación en el acto de apertura del Parlamento de Canarias que están recabando toda la "información posible de lo que ha pasado para ver si" pueden "tomar algún tipo de medida judicial".

"No sé lo que ha pasado, pero no se puede privar a los de esta provincia de poder votar a Vox al Congreso. Porque el Senado sí salió bien, todas las listas, pero al Congreso no. Entonces, ya le digo, estamos recopilando información y ver si podemos hacer algún tipo de acción", aseveró.

Sobre los motivos, dijo desconocer lo ocurrido en detalle e insistió en que están "recopilando toda la información": "Desde que sepamos algo, vamos, se lo transmitiremos. Yo creo que siempre queda margen, depende de lo que haya pasado se puede subsanar o no. Yo creo que margen siempre puede haber, sobre todo en temas judiciales".

Galván continuó asegurando que es "hasta un ataque a la democracia". "Lo consideramos, hasta cierto punto, que es hasta un ataque a la democracia, si me apura, que no se pueda presentar Vox en esta provincia. A ver si lo subsanamos y sale todo bien", concluyó.