Vox pide a la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas que cuantifiquen los gastos en la inmigración en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias para tanto la Audiencia de Cuentas como el Tribunal de Cuentas cuantifiquen los gastos reales y se "investigue cada euro" gastado en la inmigración.

Así lo ha avanzado a los periodistas el portavoz parlamentario, Nicasio Galván, quien ha incidido en que "la inmigración ilegal masiva y descontrolada es un problema tanto de Canarias como de España como de Europa" porque el archipiélago es la "puerta sur de Europa" y no entiende que se quieran "esconder" las cifras.

Ha demandado "transparencia" para saber "cuánto se gasta" en una comunidad donde hay un alto porcentaje de menores en riesgo de pobreza y el Gobierno de Canarias "no se cansa de poner la mano para pedir dinero para el Posei, para el REF y para financiación autonómica".

Galván ha incidido en que se destinan recursos "a cosas que no deberían destinarse" al tiempo que ha remarcado que esos fondos fomentan "la inmigración ilegal y efecto llamada" y se "detrae" de la recaudación de los "impuestos abusivos" que se cobra a los canarios.

El portavoz de Vox se ha jactado de que a base de preguntas e iniciativas parlamentarias han conseguido que el Gobierno canario reconozca un gasto de casi 200 millones anuales en menores migrantes pero sospechan que sean "muchos más".