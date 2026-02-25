Vox se queda solo en el Parlamento de Canarias en su rechazo a la regularización extraordinaria de migrantes

Archivo - Migrantes procedentes de un nuevo cayuco desembarcan en el puerto de La Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles en bloque una Proposición No de Ley (PNL) de Vox en la que ha mostrado su rechazo a la regularización de unos 500.000 migrantes impulsada por el Gobierno central.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que "es de cajón" que la regularización masiva fomenta el efecto llamada, supone una "rendición" a las mafias y un "premio a la ilegalidad" de quienes entran a España de manera irregular.

Ha advertido de que a los migrantes se les puede "echar" porque hay acuerdo de repatriación con muchos países y que los 40.000 que serán regularizados en las islas "presionan" los servicios públicos y el precio de la vivienda.

Ha apuntado también la tendencia a "delinquir" de los migrantes y cuestionado el impacto económico de la regularización porque en general es "mano de obra no cualificada" y "no va a ayudar a pagar las pensiones".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI) ha comentado que la PNL es una "enmienda a la realidad" porque Vox "aspira a romper el marco legal" cuando hay obligaciones como la acogida de menores migrantes o el empadronamiento, que "no es un capricho, es un registro administrativo".

Jesús Ramos (ASG) se ha opuesto "frontalmente" a la PNL, ha reivindicado los derechos humanos y el aporte de mano de obra de los migrantes, y recordado que desde que llegó la democracia se han regularizado en España más de 1,2 millones de personas.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha reconocido que a Vox le "renta" este tipo de iniciativas pese a que la regularización es una cuestión de "dignidad humana", disminuye la probabilidad de que sean "explotados" laboralmente, aumenta la recaudación fiscal y combate la economía sumergida.

Jacob Qadri (PP) ha comentado que la regularización "nace mal" porque se trata de ejecutar por real decreto y sin consenso institucional, es una "irresponsabilidad administrativa". "No hay datos fiables, no sabemos cuántas personas son, dónde viven y de dónde vienen y qué impacto tendrá", ha indicado.

Ha comentado que "choca de frente" con el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo y la generación de un "efecto llamada" que puede incluso "amparar a personas con órdenes firmes de retorno".

EL PP TEME UN EFECTO LLAMADA

Según Qadri, "no apoyamos esta regularización masiva, pedimos la retirada del borrador y una reforma profunda de las vías legales, controles rigurosos, estudiando caso a caso, estudiando persona y coordinado por las comunidades autónomas".

Jana González (CC) ha indicado que a Vox "le molestan" las personas de raza negra y la pobreza y subrayado que solo quieren a los migrantes para "explotar" con una "nueva forma de esclavitud", negando "efecto llamada" pues va a afectar a las personas que ya están en Canarias y con arraigo social.

No obstante, ha pedido un refuerzo en las oficinas de extranjería para evitar el "colapso" de los demandantes porque si no "va a quedar en papel mojado y solo va a servir para propaganda electoral".

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha tildado de "asombroso" que el portavoz de Vox no haya atendido al debate de la propuesta, lo que demuestra que "solo busca el odio".

"Su silencio y su esconderse solo habla de usted, de lo que entiende de la democracia y de la precariedad de su ideología", ha indicado.