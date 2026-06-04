El XXX Concurso de Pintura Rápida de Las Palmas de Gran Canaria supera los 300 inscritos, récord del certamen - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López ha ultimado los detalles para el XXX Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebrará este sábado, 6 de junio, y que ya ha superado los 300 inscritos entre aficionados y profesionales.

Así lo ha informado la organización, que ha destacado el crecimiento de esta convocatoria, que reúne a pintores de entre tres y 73 años.

El certamen ha sumado participantes de diversas nacionalidades, con artistas confirmados procedentes de Argentina, Letonia, Alemania, Argelia, Chile, China, Colombia, Cuba, Francia, Inglaterra, Italia, Perú, Nigeria, Rusia, Ucrania o Venezuela, entre otros países de cuatro de los cinco continentes.

Asimismo, la cita contará con creadores de municipios canarios como Agaete, Agüimes, Arucas, Firgas, Santa María de Guía, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Santa Brígida, San Mateo, Telde o Valleseco, además de Tenerife, Fuerteventura y El Hierro, y de ciudades como Barcelona, Cádiz, Ceuta, Granada o Sevilla.

Esta edición de aniversario cuenta con una dotación de 18.000 euros en premios, que se repartirán en las categorías de adultos (desde los 18 años), jóvenes de catorce a 17 años, infantil de ocho a trece años y de cero a siete años.

Mientras, con temática y técnica libre, el concurso comenzará a primera hora de la mañana y se desarrollará hasta las 15.00 horas. Los participantes deberán realizar sus trabajos en un tiempo limitado bajo la presión del cronómetro.

Las mejores obras del certamen formarán parte de una exposición que se celebrará desde el cuatro de septiembre hasta el cuatro de octubre en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

La inscripción para participar es totalmente gratuita y permanecerá abierta hasta este viernes, cinco de junio, a través de la web oficial 'zonamesaylopez.com', por teléfono en el número 928 297 083 o de forma presencial en la sede de la asociación de 11.00 a 14.00 horas.