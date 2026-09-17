La Zona Comercial Mesa y López impulsará acciones para mejorar la experiencia del cliente y reforzar el comercio local

La Zona Comercial Mesa y López - CEDIDO POR ZONA COMERCIAL MESA Y LÓPEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Zona Comercial Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, ha anunciado que impulsará una serie de acciones para mejorar la experiencia de clientes, residentes y visitantes; reforzar la competitividad del comercio local; y responder con soluciones eficaces a algunas de las demandas históricas del área.

En este sentido, ha apostado por una nueva etapa en la que pueda crecer hasta un 20% en apenas 36 meses en afluencia peatonal.

Con un volumen de negocio estimado en torno a los 300 millones de euros anuales, más de 1.300 establecimientos y una ocupación comercial superior al 85%, la Zona Mesa y López se ha consolidado como el espacio comercial urbano de mayor facturación de Canarias con un mercado potencial que supera las 150.000 personas.

Según ha informado la Zona Comercial en un comunicado, entre las prioridades figura la mejora de la oferta de aparcamientos asequibles y próximos al eje comercial, considerada una actuación clave para facilitar el acceso, atraer nuevos visitantes y favorecer el crecimiento de la actividad económica.

También, se promoverán actuaciones para reforzar la limpieza del entorno urbano y mejorar la iluminación en aquellas calles donde resulte necesario.

Por su parte, la conexión y planificación entre diferentes administraciones permitirán enriquecer la agenda de eventos propia de Zona Mesa y López con las propuestas culturales de la ciudad, mediante una programación coordinada y centrada en fortalecer la conexión con el entorno del Puerto para ampliar la llegada de visitantes.

APUESTA POR NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Estas medidas estarán acompañadas por nuevas herramientas de gestión que permitirán conocer mejor los flujos de visitantes, coordinar campañas conjuntas entre los establecimientos, optimizar la comunicación con los clientes y seguir avanzando hacia un modelo comercial más innovador, conectado y eficiente.

La incorporación de soluciones tecnológicas suman fuerzas para el objetivo principal de mejorar la experiencia de compra y facilitar una gestión más ágil del conjunto de la zona comercial.

Con todo, la creación de un modelo de gestión más eficiente y conectado, capaz de responder a los nuevos hábitos de consumo es una de las metas principales de un plan ambicioso que promete marcar un antes y un después en la zona.