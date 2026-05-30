La Zona Franca de Gran Canaria prevé una nueva ampliación en el Puerto de la Luz, tras alcanzar una ocupación del 90%

Archivo - Panorámica en la que aparece la Zona Franca de Gran Canaria en primer término y, a continuación, una parte del Puerto de la Luz y Las Palmas, así como el resto de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. - ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado especial del Estado de la Zona Franca de Gran Canaria, Gabriel Corujo, confía en iniciar pronto una tercera ampliación del espacio que ocupan en el Puerto de La Luz y Las Palmas, tras alcanzar una ocupación de en torno al 90%.

La evolución es "positiva", aseveró en unas declaraciones a Europa Press, en las que detalló que la instalación portuaria está cerca de agotar su espacio y que en Arinaga ronda ya el 60% de ocupación, ejecutado o en tramitación.

La Zona Franca de Gran Canaria desde su creación incorporó un nuevo recinto (Arinaga) y amplió el recinto del Puerto de la Luz y de Las Palmas en dos ocasiones, de manera que ha evolucionado "desde el origen de sus 50.000 metros, a la actualidad con unos 350.000".

"En mi etapa como Delegado, que inicié en febrero de 2019, hemos culminado la segunda de las ampliaciones. Según los proyectos que veo que están iniciándose, creo que me da tiempo a una tercera", remató.