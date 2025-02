Zurita recuerda que proyectos como el de una cantera en Lanzarote son necesarios en Canarias por ser territorio aislado

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Energía del Gobierno de Canarias, Ana Zurita, ha recordado que proyectos el de la cantera 'Arenera Hoya de La Plata' en Lanzarote son necesarios en las islas Canarias por ser un territorio aislado.

"Ahora mismo ese proyecto está siguiendo las vías de la legalidad y no está en nuestro tejado. Se ha presentado la actualización de la cantera correspondiente y tiene que estar sometido a evaluación ambiental", ha dicho durante el transcurso de una entrevista en el programa 'A buenas horas', con José Luis Martín, que se emite en plataformas digitales.

De igual modo, comentó que este asunto está en la actualidad en el área de Medio Ambiente de la Consejería de Transición Ecológica para ver las medidas correctoras que deberán tomar.

Zurita hizo especial hincapié en que la minería y las canteras son "necesarias" en Canarias. "Queremos infraestructuras, construir viviendas... las canteras son una materia prima absolutamente necesaria y para eso hay unos protocolos establecidos importantes", observó.

Aquí, explicó que dichos protocolos "deben cumplirse" porque una cantera "no se pone porque sí" y, por lo general, el que empieza a explotar muy pocas veces está fuera de la legalidad.

"Normalmente son autorizaciones que pueden ser concesiones que se dieron a lo mejor hace 30, 40 o 50 años porque son periodos de trabajo muy largos. En todo ese trayecto van pasando cosas alrededor, se van asentando ciudadanos, diferentes industrias u otro tipo de actividades". observó.

En este punto, insistió en que el Gobierno de Canarias está constantemente en contacto con todas esas empresas para que cumplan las medidas correctoras que se les impongan.

"Si no lo hacen, pues ya se deriva de sanciones, pero si lo hacen, yo creo que todos tenemos que entender que son actividades que realmente se necesitan. No podemos eliminar la minería y no podemos eliminar la extracción de áridos porque Canarias lo necesita, somos un territorio aislado", concluyó.