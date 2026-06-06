El 10 de junio abre la piscina de verano del C.P.M. 'La Planilla' de Calahorra hasta el 10 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, 10 de junio, comenzará la temporada estival en el Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla', que durará hasta el 10 de septiembre.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Calahorra, la gran piscina al aire libre permanecerá abierta en horario ininterrumpido de lunes a domingo de 10:00 a 21:00 horas.

Durante las fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio, que Calahorra celebrará del 25 al 31 de agosto, el complejo deportivo abrirá desde las 11,00 hasta las 20,00 horas. El 31, festividad local, las instalaciones estarán cerradas.

El Ayuntamiento de Calahorra mantiene para esta temporada los mismos precios públicos que hace diez años.

La entrada diaria a la piscina exterior cuesta 7,50 euros a los adultos y 5,50 euros a los niños menores de 18 años y a las personas mayores de 60 años.

Asimismo, el bono para toda la temporada estival tiene un precio de 60 euros para los menores de 18 años y los mayores de 60 años y de 75 euros para los adultos.

También el C.P.M 'La Planilla' ofrece la posibilidad de adquirir el bono familiar, cuyo coste es de 60 euros para cada uno de los miembros de la unidad familiar.

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES

En los meses previos al inicio de esta temporada de verano se han realizado diferentes actuaciones para mejorar el complejo deportivo como la reforma del suelo del jacuzzi exterior, la renovación de los colectores y tuberías de la piscina exterior y la instalación de dos cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad.

Además, se ha ampliado la zona de sombra con la plantación de diez nuevas moreras, contribuyendo a hacer más confortable el uso de las instalaciones durante los meses de mayor calor, e incrementado la plantilla hasta cincuenta trabajadores para ofrecer un buen servicio en los meses de verano y de mayor afluencia de usuarios.

La próxima mejora prevista en 'La Planilla' es la remodelación de los vestuarios exteriores para acondicionarlos en salas de actividades.

MÁS DE 2.500 SOCIOS

Además de las piscinas climatizada y de verano, el C.P.M. 'La Planilla' dispone de cuatro pistas de pádel y cuatro de tenis, un frontón cubierto, gimnasio, salas de actividades deportivas, un jacuzzi, 2 pistas de fútbol sala/balonmano, 1 pista de baloncesto, un bar-restaurante y dos zonas de aparcamientos.

Los socios de este complejo también podrán usar la piscina climatizada durante los meses de verano, excepto del 15 al 31 de agosto que permanecerá cerrada para realizar trabajos de limpieza y desinfección. Actualmente, 'La Planilla' cuenta con 2.631 socios.

Durante la pasada temporada de verano, se registraron 115.000 accesos a la piscina de verano y en 2025 superó, por primera vez, los 300.000 accesos anuales. Unos datos que reflejan la elevada utilización de las instalaciones y su consolidación como espacio deportivo de la ciudad.

OFERTA DEPORTIVA Y DE OCIO

Durante los meses de junio, julio y agosto este Complejo Polideportivo Municipal oferta una amplia programación deportiva y de ocio dirigida a todas las edades.

Se impartirán cursos de natación desde el 22 de junio hasta el 14 de agosto, así como de pádel y tenis.

La ludoteca se desarrollará del 29 junio al 7 de agosto en horario de mañana 9:30 a 13:30 horas a la que podrán asistir niños con edades comprendidas entre los 4 y 12 años.

Las personas interesadas en estas actividades pueden ampliar esta información en la recepción de estas instalaciones deportivas municipales.