El 100% de las trabajadoras de limpieza de Correos van a la huelga indefinida: llevan desde julio sin cobrar

Piden también que Correos "de la cara" porque fue quien concedió el pliego a la empresa adjudicataria

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cien por cien de las 29 trabajadoras de limpieza de Correos en La Rioja ha secundado el inicio de huelga indefinida comenzada hoy después de que lleven desde el pasado mes de julio sin cobrar.

La huelga indefinida llega después de distintas movilizaciones, y un paro el pasado 21 de agosto, consecuencia de retrasos en el pago de las nóminas acumulado desde el mes de marzo de manera continua y con problemas desde que se concedió la adjudicación a J. Córdoba S.L el 15 de diciembre del año pasado.

El delegado sindical de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de Correos en La Rioja, Martín Carles, ha urgido a la empresa a dar "una respuesta" a una "situación intolerable" con "carencias económicas importantes" para las trabajadoras.

"Según ellos a finales de este mes habrá una respuesta, pero vemos que esta situación va a seguir igual", ha temido destacando que "las personas están muy mal" porque "es un sector complicado, con precariedad".

Ha sumado que en igual situación están las trabajadoras de otras comunidades y ha esperado una respuesta, también, de Correos porque fue quien concedió el pliego de contratación y tiene, ha entendido, que dar "la cara".

"No sabemos exactamente qué cobramos, no tenemos nómina" ha añadido asegurando que, como encargado, está trabajando "con un pie afuera y otro dentro" con un cargo por el que no le están pagando.