Hasta 120 grupos llenan la calle Gonzalo de Berceo en el Concurso de Calderetas

Participantes en el Concurso de Calderetas - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La calle Gonzalo de Berceo ha acogido hoy el 'XVI Concurso de Calderetas Riojanas', organizado por el Ayuntamiento de Logroño en el marco de las fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo, en el que han participado 120 grupos.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño, a cada participante se le ha facilitado un puesto para cocinar, con mesa de trabajo y sillas, así como el agua y las patatas, ingredientes básicos del plato.

Se han otorgado siete premios, a las mejores calderetas y a la mejor decoración del puesto. Estos galardones estaban dotados con regalos como estuches de vino, paelleras y productos de la huerta riojana.

Así, han resultado premiadas las calderetas riojanas elaboradas por los grupos liderados por Jorge Aguirre López, Sandra Palacios García, Mario Sáenz Roba, Levi Esteban Briega, Carmen Ramírez Soares y Álvaro Granell Martínez.

En cuanto al galardón a la mejor decoración del puesto, ha recaído en el grupo de Nora Olazábal Maiso, que ha sorprendido al jurado con un trivial a la riojana.

Una vez concluida la labor del jurado, los participantes han podido compartir las calderetas para concluir una jornada con gran participación y buen ambiente.