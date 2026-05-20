La 14.ª edición de 'Noches Estrelladas' contará conseis jornadas de observación astronómica

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, junto con el presidente de la Agrupación Astronómica de La Rioja, Víctor Lanchares, ha presentado 'Noches Estrelladas en la Reserva de la Biosfera' - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, junto con el presidente de la Agrupación Astronómica de La Rioja, Víctor Lanchares, ha presentado hoy, día 20, la decimocuarta edición del programa 'Noches Estrelladas en la Reserva de la Biosfera' de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, una propuesta de divulgación ambiental y disfrute astronómico organizada por el Gobierno de La Rioja que se desarrollará entre el viernes 6 de junio y el sábado 7 de noviembre en siete municipios riojanos.

En la presentación, Ignacio Sáenz de Urturi ha subrayado que "se ofrecerán un total de 665 plazas gratuitas para participar en las diferentes actividades programadas, con el objetivo de poner en valor la calidad de los cielos nocturnos del territorio, así como sensibilizar sobre los efectos de la contaminación lumínica sobre la biodiversidad, los ecosistemas y la salud de las personas".

La programación, integrada dentro de las actividades de 'Pasea La Rioja' y enmarcada en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS), se celebrará en los siguientes municipios integrados en la Reserva de la Biosfera, reconocida como Destino Turístico Starlight desde 2012: Enciso, Leza de Río Leza, Grávalos, Ajamil de Cameros, Santa Engracia del Jubera, Ocón y Cervera del Río Alhama.

En esta edición, el programa incorpora como principal novedad dos espectáculos teatrales de divulgación científica a cargo de la compañía PAI: 'Noche de Star Mirando' y 'Garbeo Cósmico', propuestas que combinarán astronomía, narración oral, música, humor y recursos visuales para acercar el conocimiento del cielo nocturno a todos los públicos.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA, DIVULGACIÓN Y EXPERIENCIAS CULTURALES

El eje central del programa lo conforman las jornadas de observación astronómica guiadas por la Agrupación Astronómica de La Rioja, que permitirán descubrir constelaciones, planetas, la Luna y otros cuerpos celestes, además de conocer relatos vinculados a la mitología y la ciencia.

La programación arrancará el viernes 6 de junio en Enciso con una observación del cielo estrellado acompañada por la actuación musical en directo del Dúo Coppelia, que interpretará piezas para violín y viola mientras las personas participantes observan el firmamento.

El viernes 17 de julio, Leza de Río Leza acogerá el espectáculo 'Noche de Star Mirando', de la compañía PAI, una propuesta que combinará astronomía, teatro divulgativo, música en vivo, malabares luminosos y astrofotografía proyectada en pantalla.

La programación continuará el sábado 18 de julio en Grávalos con una charla divulgativa sobre murciélagos y un paseo nocturno interpretativo guiado por el biólogo Luis Martínez-Zaporta, centrado en la biología, ecolocalización e importancia ecológica de estas especies. La jornada finalizará con una observación astronómica.

El viernes 14 de agosto en Ajamil de Cameros y el sábado 15 de agosto en Santa Engracia del Jubera se desarrollará la actividad 'Sendas de otras luces', un recorrido interpretativo para reflexionar sobre los efectos de la contaminación lumínica y la alteración de la oscuridad natural en los entornos nocturnos.

Por su parte, Ocón acogerá el sábado 5 de septiembre un taller de fotografía nocturna y astrofotografía impartido por la Asociación Sociocultural 'Fotoadictos La Rioja', que incluirá demostraciones prácticas, introducción al uso de equipos y un photocall estelar.

La programación concluirá el sábado 7 de noviembre en Cervera del Río Alhama con el espectáculo teatral 'Garbeo Cósmico', también de la compañía PAI, una propuesta escénica que combinará divulgación científica, humor, poesía, astrofotografía y malabares para realizar un recorrido visual y participativo por el cielo nocturno.

PLAZAS LIMITADAS CON RESERVA PREVIA

Todas las actividades serán gratuitas, aunque requerirán inscripción previa debido a que las plazas son limitadas. Las reservas podrán realizarse aproximadamente quince días antes de cada actividad a través de la web https://pasea.larioja.org/, donde también se puede consultar toda la programación y la información detallada de cada jornada. Además, la apertura de inscripciones se comunicará a través de los perfiles de redes sociales de la Reserva de la Biosfera y de 'Pasea La Rioja'.