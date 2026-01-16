140 Kilogramos De Habas Para El Tradicional Cocido Que Se Reparte El Día De San Antón En Ojacastro - COFRADÍA DE SAN ANTÓN

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de San Antón de Ojacastro repartirá este sábado unas 1.400 raciones de las tradicionales habas con motivo de la fiesta de San Antón, con un ingrediente principal: 140 kilogramos de habas.

Se trata de una fiesta que se conmemora cada 17 de enero y que nació como un acto de caridad.

Los miembros de la Cofradía preparan el rico alimento en siete grandes calderas con una receta autóctona elaborada desde hace años por los más antiguos cofrades, que ha ido pasando de generación en generación para mantener viva una de las tradiciones más especiales del municipio.

Las raciones de habas que se repartirán entre las personas que viven en Ojacastro y las que visiten en esa jornada la localidad riojalteña, no sólo llevan habas. También alubias blancas, chorizo, cebolla, ajo y otros ricos alimentos que ayudan a crear el tradicional cocido.

El viernes por la noche se realizará volteo de campanas para anunciar la fiesta, que se repetirá el sábado 17, como primera llamada a la misa en honor de San Antón. Tras el oficio, se bendecirá el cocido como paso previo a su reparto.

La Cofradía ha organizado una comida popular, donde cada año se reúnen cientos de personas que mantienen viva esta singular tradición. Habrá música con la charanga y el también tradicional sorteo del cordero entre las personas que hayan participado.