18 Equipos Participarán En La 30 Edición Del Torneo Internacional De Fútbol Infantil ARNEDO CUP - ARNEDO CUP

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 equipos participarán en la 30 edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil ARNEDO CUP. La cita será del 11 al 13 de septiembre, íntegramente en la ciudad del calzado, y contará con clubes como Valencia, Athletic, Barcelona, Espanyol, Real Madrid o Deportivo de La Coruña.

Este lunes se ha presentado una nueva edición del Arnedo Cup en el Museo del Calzado de la localidad, con la presencia del director general de Deporte de La Rioja, Diego Azcona; la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce; la concejal de Deportes, Violeta González; el director gerente de la Fundación Rioja Deporte, Jesús Rioja; el vicepresidente de la Federación Riojana de Fútbol, Raúl Ruiz, y el presidente de la Asociación Deportiva Arnedo Cup, David Marín.

El torneo presenta su trigésima edición que se celebrará los días 11, 12 y 13 de septiembre, y centrará toda su competición en Arnedo, no como en años anteriores, que contaba para parte de la fase de grupos con la sede La Planilla de Calahorra.

Este año son 18 los equipos participantes, donde se encuentran los ya conocidos en la ciudad RCD Espanyol, RC Celta, Valencia CF, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Villarreal CF, Real Zaragoza, FC Barcelona, CA Osasuna y Real Betis.

Un año más se contará también con equipos internacionales como el Cerezo Osaka, el Dream Taiwán, y por primera vez, el equipo polaco Futvalley. Y de nuevo entre los equipos participantes estará el equipo local, la Escuela de Fútbol de Arnedo, y el equipo vecino, la Unión Deportiva Logroñés.

Este año como novedad cambia el formato del torneo, con dos fases: Fase Oro y Fase Plata. Los 18 equipos estarán dispuestos en 6 grupos de 3 equipos cada uno, de los que los 6 primeros de cada grupo pasarán a la Fase Oro junto con los 2 mejores segundos de entre los 6 grupos. La Fase Plata la jugarán los 10 equipos restantes en una liga que decidirá los puestos del noveno al decimo octavo.

Como cada año, la fase de grupos se jugará viernes por la tarde, los cuartos de final y semifinales se desarrollarán durante la jornada del sábado, y el domingo por la mañana tendrá lugar la gran final en el campo municipal de Sendero.

Este año, el encargado de apadrinar este ya consolidado torneo de la Ciudad del Calzado será el torero arnedano Diego Urdiales. Acostumbrado a llevar el nombre de Arnedo a lo más alto en el ámbito de la tauromaquia, en esta ocasión asumirá un papel diferente para representar y respaldar, con el mismo orgullo, al Arnedo Cup.

Esta trigésima edición del Arnedo Cup contará de nuevo con una amplia difusión tanto en youtube con la retransmisión de los partidos en directo, como en redes sociales con todo lo que esté pasando en el campo al momento.

La nueva web del torneo; www.arnedocup.es, más manejable para el usuario, ofrecerá la infornmación lo más precisa posible sobre horarios, resultados y noticias.

Tanto el Gobierno de La Rioja como el Ayuntamiento de Arnedo han reiterado su firme compromiso con el Arnedo Cup, mostrando su plena disposición a continuar respaldando un torneo que, edición tras edición, no ha dejado de crecer tanto en participación como en prestigio, consolidándose como una de las citas de referencia del fútbol base tanto a nivel nacional como internacional.

Desde la organización del Arnedo Cup, encabezada por David Marín, se quiso trasladar un especial agradecimiento a todas las personas e instituciones que hacen posible la celebración de este evento.

En particular, se puso en valor la labor completamente desinteresada de cerca de un centenar de voluntarios, cuyo esfuerzo, dedicación y compromiso resultan imprescindibles para garantizar el correcto desarrollo de una competición de estas dimensiones.

Asimismo, la organización expresó su reconocimiento a las empresas patrocinadoras y entidades colaboradoras, cuyo respaldo continúa siendo fundamental para mantener el crecimiento y la calidad organizativa del torneo.

Gracias a su confianza y apoyo constante, el Arnedo Cup sigue afianzando su posición como un evento deportivo plenamente consolidado y como un importante escaparate para la promoción de Arnedo y de La Rioja a través del deporte.