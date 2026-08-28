Hasta 18 investigadores desarrollarán su carrera en La Rioja dentro de un plan para "fortalecer" la investigación

La consejera de Economía, Belinda León, el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, y la directora de Tecnología y Proyectos en Avanzare Innovación Tecnológica, Elvira Villaro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hasta dieciocho investigadores desarrollarán su carrera científica en La Rioja dentro de un plan para "fortalecer" la investigación, tal y como ha anunciado hoy la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León.

En rueda de prensa con el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, y la directora de Tecnología y Proyectos en Avanzare Innovación Tecnológica, Elvira Villaro, ha informado de la concesión de once becas postdoctorales y siete predoctorales, que suponen 2,7 millones de euros de 2026 a 2030.

Las entidades beneficiarias son la Universidad de La Rioja, Fundación Rioja Salud, Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino, Fundación para la Transformación de La Rioja, ASOCHAMP y la empresa Avanzare Innovación Tecnológica.

"Lo que persigue es avanzar, y aumentar, el valor añadido del tejido económico y que sirvan de motor de desarrollo de nuestro mercado", ha resaltado.

Fonseca ha explicado que la Universidad de La Rioja ha recibido, dentro de este plan, cinco ayudas que se añaden a dos que ya recibió el año pasado, con lo que tiene siete contratos postdoctorales dentro de este programa de captación, retención y atracción del talento.

El año pasado, ha relatado, había dos contratos que trabajaban en el campo de la modificación de materiales fotosensibles y el plasma líquido aplicado a aspectos sanitarios y, por ejemplo, las barricas de vino.

Este año, esos cinco contratos, que ya están trabajando desde el 1 de agosto, trabajan en diferentes sectores que van desde la digitalización a la innovación, pasando por la salud y el sector agroalimentario.

Como ejemplos ha señalado la revalorización de los subproductos alimentarios ricos en bacterias con potencial antimicrobiano; y la viticultura de precisión, incluyendo la inteligencia artificial para mejorar las enfermedades en el viñedo.

Por su parte, Villaro ha explicado que contarán con una doctora que desarrollará un proyecto centrado en el desarrollo de nuevos materiales seguros, y sostenibles, desde el ecodiseño; que sean eficientes y permitan nuevos desarrollos en sectores como la construcción, la automoción, el transporte o el packaging.