Unas 200 personas con discapacidad intelectual preguntan a políticos riojanos sobre vivienda, educación o empleo

Iniciativa 'Con voz propia' de 'Plena Inclusión' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas con discapacidad intelectual preguntan a políticos riojanos sobre vivienda, educación, empleo o vida independiente, dentro de la iniciativa 'Con Voz Propia', organizada por 'Plena Inclusión', y que se ha desarrollado en el Centro de la Cultura del Rioja en Logroño.

El evento, en el que han participado, entre otras autoridades, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores , Ana Zuazo, o la presidenta de 'Plena Inclusión', Elena Soria, está concebido como un espacio de diálogo abierto y participativo. Situará a las personas con discapacidad en el centro para que puedan dialogar ante quienes toman decisiones políticas. A través de intervenciones preparadas por los propios participantes, han abordado cuestiones que afectan a su día a día, así como propuestas para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

La presidenta de 'Plena Inclusión' ha destacado que "se trata de compartir y escuchar a las personas que tienen discapacidad intelectual y del desarrollo", siendo el objetivo que "sean escuchadas, hablen sin intermediarios, a través de un espacio donde de alguna manera puedan decidir, participar y aportar".

Ha manifestado que los participantes "van a ir planteando cada uno sus inquietudes en base a la vivienda", ya que "es un tema que les preocupa porque ellos también quieren vivir y tener su vida fuera de lo que es el entorno familiar; tener esa oportunidad para poder convivir con otros compañeros o solo o con su pareja, que es algo que les resulta muy difícil a día de hoy".

También, Soria ha apuntado que "otra de las preguntas que ellos se plantean es el empleo, porque tienen un índice muy alto de paro, y sabemos que el empleo es algo importante para todas las personas, para poder desarrollarse personalmente, adquirir autonomía y adquirir esa economía que te permita tener ese proyecto de vida".

Finalmente, ha reconocido que 'Plena Inclusión' busca "apoyar a cada persona en su propio proyecto de vida, para que lo construya de una manera con autonomía, con oportunidades y que sea a través de apoyos, pero no desde un medio asistencial y que sea de una manera siempre respetándole a él sus deseos, su forma de vida, cómo quiere vivir".

"REFLEXIONAR COMO SOCIEDAD"

Escobar, por su parte, ha calificado de "novedosa" esta iniciativa que "nos invita a todos como sociedad y desde luego como Ayuntamiento lo hacemos de mil amores, a reflexionar sobre el verdadero sentido, la dimensión de lo que es una sociedad cada vez más integral, una sociedad basada en derechos y una sociedad permanentemente accesible".

Por ello, "vamos a escuchar a los protagonistas para cómo esa realidad cotidiana tiene que estar permanentemente en transformación para que esa accesibilidad, para que esos derechos de las personas que puedan ser tan evidentes, a veces, en lo cotidiano, pues desafortunadamente no son tan evidentes", y por ello, "tenemos que poner todo de nuestra parte".

Zuazo, en su intervención, ha indicado que como representantes del Gobierno "estamos para escuchar sus inquietudes y sus necesidades", que pasan, sobre todo, por cuestiones sanitarias, educativas, en la vivienda, en el empleo, o en los servicios sociales de atención a la dependencia".

El alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, ha asegurado que su municipio "siente muy adentro el tema de la inclusividad", para recordar, a continuación, que "tenemos una residencia en una de las calles más emblemáticas de la población y, sobre todo, desde el Ayuntamiento creemos que lo más importante en seguir creando estos derechos y es escucharles".

Finalmente, el concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Calahorra, David Antoñanzas, ha asegurado que el evento "nos sirve un poco para escuchar, para dar voz a estas personas desde las instituciones, porque aunque tenemos un contacto continuo con las entidades, sí es cierto que es bueno escuchar directamente a las personas que nos transmitan su feedback y nuestro deber y obligación como representantes de las instituciones es mejorar la vida, el día a día de estas personas".