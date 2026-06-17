Unos 20.000 visitantes, 4.000 de fuera de España, acudieron a jugar a golf a La Rioja en 2025 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 20.000 jugadores, 4.000 de ellos de fuera de España,acudieron a jugar a golf a La Rioja en 2025, gracias a la estrategia promocional desarrollada por la Asociación para la Promoción de Producto Turístico Golf y Vino, 'ASGOVIN'.

Una estrategia que "está teniendo exito, con una proyección emergente", con la que se pretende reforzar el posicionamiento de La Rioja y Logroño como destino singular donde convergen el golf, el vino, la gastronomía y el turismo de calidad, también en momentos de desestacionalización de este tipo de deportistas y visitantes.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ha dadao cuenta este miércoles de estos resultados, acompañado por el vicepresidente de Naturgolf, Jon Anda; la nueva directora de Promoción y Mercados de La Rioja 360, María Díez; la directora de Eguren Ugarte, Crisobela Castromonte; y del director de Izki Golf de Álava, Jon Ander Sánchez.

ASGOVIN se formó en 2021 por el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja (La Rioja 360), la Diputación Foral de Álava, a través de la empresa pública Naturgolf, campos de golf (Campo de Golf de Logroño, Campo de Golf de Sojuela, Golf Club Rioja Alta e Izki Golf de Álava) y diferentes bodegas (Arizcuren, Eguren Ugarte y Viña Ijalba) y establecimientos hoteleros (Hotel Gran Vía, Hotel Carlton y Hotel FyA).

La asociación trabaja desde hace años para "reforzar el posicionamiento de La Rioja y Logroño como destino singular donde convergen el golf, el vino, la gastronomía y el turismo de calidad", ha explicado Sainz, quien ha señalado que "el Ayuntamiento de Logroño destina cada año 15.000 euros desde el área de turismo para la ejecución de diferentes campañas para atraer este tipo de visitantes a nuestra ciudad".

Según los datos del edil, "el turismo de golf continúa consolidándose como uno de los segmentos de mayor valor añadido para La Rioja y, en este marco, Logroño se posiciona como destino emergente".

Por todo ello, ha indicado Sainz, "vamos a seguir trabajando para generar cada vez más visitantes a Logroño como destino de calidad en torno a un producto diferencial que desde aquí podemos ofrecer, el maridaje de golf y vino".

LOS DATOS.

Durante 2025, "4.000 jugadores de fuera de España acudieron a Logroño a jugar a golf a La Rioja, de los que 1.209 vinieron al Campo de Golf de Logroño. Por países de procedencia, fueron en su mayoría, de Francia, Reino Unido, Alemania y Holanda", ha avanzado el concejal.

En lo que se refiere a los turistas procedentes de nuestro país, la comunidad autónoma registró 16.000 turistas españoles que acudieron el año pasado a jugar a golf, principalmente de la Comunidad de Madrid y de Cataluña.

A juicio de Sainz, "el perfil de este turista es el de una persona de poder adquisitivo medio-alto que genera varias pernoctaciones de 3 a 5 días y que distribuye el gasto entre alojamiento, restauración, comercio local, visitas a bodegas y otras actividades complementarias".

Tomando como referencia la actividad generada por los cuatro campos integrados en la Asociación Golf y Vino 'ASGOVIN', se estima que el impacto económico vinculado al golf en La Rioja supone 6,8 millones de euros al año, de los que 3.141.000 euros repercuten directamente en Logroño, estimando el alojamiento, restauración, enoturismo y comercio.

Además, la evolución observada durante el periodo 2023-2025 refleja "una tendencia positiva" en la comercialización de este tipo de paquetes turísticos, que generan pernoctaciones asociadas al producto golf y vino.

El concejal ha considerado que "estas cifras ponen de manifiesto que el Golf trasciende la actividad deportiva, actuando como un importante generador de riqueza para el conjunto del territorio y contribuyendo directamente a la desestacionalización de la demanda turística, la dinamización de la ciudad de Logroño y el fortalecimiento de La Rioja como destino turístico de calidad.

"Logroño es un destino sostenible, vinculado a experiencias gastronómicas y enoturísticas de calidad en el que además cobra protagonismo el Centro de la Cultura del Rioja con propuestas atractivas y novedosas que nos sitúan en una posición privilegiada y nos permite desarrollar esta propuesta diferencial, así como consolidarnos como uno de los destinos emergentes de turismo en torno al golf y experiencias gastronómicas del norte de España", ha dicho Sáinz.

DIFERENTES ENCUENTROS DE PROMOCIÓN EN FERIAS ESPECIALIZADAS.

La Asociación para la promoción del producto turístico Golf y Vino continúa desarrollando una estrategia promocional integral que combina acciones comerciales con tour operadores de paquetes turísticos en los que se comercializa la experiencia de golf, vino y gastronomía.

En este orden de cosas, ASGOVIN ha participado en eventos especializados como la convención europea IAGTO-Málaga, con 30 operadores turísticos especializados en golf, el Circuito Galaxy Golf de Cataluña, el Golf Reseau de Francia, el Leading Courses de Holanda y Reino Unido.

Miembros de ASGOVIN están participando, junto con Golf Escapes, una de las mayores agencias emisoras en esta área de Reino Unido, en un encuentro que se celebra hoy mismo en Londres en uno de los campos de golf más prestigiosos de la ciudad.

Para este año, ASGOVIN tiene previsto realizar la recepción de diferentes grupos que atraerán a un total de 50 personas procedentes de Alemania gracias al acuerdo con JM-Golf Travel, procedente de Baviera.ç

También durante este 2026 tendrá lugar un FAM Trip mediante el que se traerán a 4 tour operadores de Holanda, Alemania y Reino Unido a La Rioja para que conozcan el destino 'Golf y vino'.