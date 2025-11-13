2026 será 'Año Rafael Azcona' en Logroño para conmemorar el centenario del nacimiento del guionista y escritor

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El año 2026 será en Logroño el 'Año Rafael Azcona', en el que, mediante diversas actividades "culturales, educativas y divulgativas", se conmemorará el centenario del nacimiento en la ciudad del guionista y escritor, reconociento "su trayectoria artística y su inmenso legado".

Así lo ha decidido el Ayuntamiento de la ciudad en un pleno extraordinario celebrado este jueves, y en el que la decisión se ha adoptado con la unanimidad de todos los Grupos Municipales, en una sesión que ha contado con representantes de varias instituciones y de colectivos sociales y culturales.

En la declaración como 'Año Rafael Azcona', que ha leído en el pleno la concejala de Cultura, Rosa Fernández, se apunta que "en 2026 se cumple el centenario del nacimiento de un logroñles ilustre Rafael Azcona, una de las figuras más relevantes de la literatura y del cine español del siglo XX".

"Guionista, novelista y escritor de reconocida ironía y lucidez, fue autor de una extensa obra que ha dejado una huella imborrable en la cultura española contemporánea", ha proseguido Fernández, quien ha repasado buena parte de sus escritos.

De este modo, ha citado desde las novelas cortas como 'El repelente Niño Vicente', 'Los muertos no se tocan, nene' o 'El pisito', pasando después por sus colaboraciones con revistas como 'La Codorniz', y, una vez centrado más en el cine, sus principales películas que abarcan desde finales de los año 50 hasta sus años finales, colaborando con directores como Marco Ferreri, Luis García Berlanga, Pedro Olea, José Luis García Sánchez, Fernando Trueba, José Luis Cuerda, Carlos Saura o Bigas Luna.

Ha repasado también la concejala sus numerosos galardones, que pasna por "el guionista con mayor número de Premios Goya y nominaciones en las categorías de Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado, además del Goya de Honor que recibió en 1998", hasta Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en ese mismo año o, en 1994, el Premio Nacional de Cinematografía.

"Su brillante trayectoria merece ser reconocida para recordar y poner en valor el legado que ha dejado tanto a la cultura de nuestro país como a la profesión que ejerció. Ese reconocimiento cobra un sentido profundo este año 2026 en el que se cumple el centenario de su nacimiento el 26 de octubre de 1926. Esta efeméride ofrece una oportunidad única para rendir homenaje a su figura, promover su legado literario y cinematográfico y reforzar la vinculación de Logroño con la cultura, el cine y la palabra escrita", ha afirmado.

Ha defendido, además, que "este aniversario no es solo un acto de memoria histórica, sino que es un compromiso institucional para avalar su figura, que representa para Logroño un ejemplo de creatividad, inteligencia y compromiso cultural, y reconocer su trayectoria artística y su aportación al patrimonio cultural español y riojano".

Por todo ello, "el Ayuntamiento de Logroño, en virtud de las competencias que tiene reconocidas y en el ejercicio de su autonomía para fomentar la cultura y la identidad local, desea declarar el año 2026 como Año Rafael Azcona, como marco institucional para organizar actividades culturales, educativas y divulgativas a lo largo de 2026, con el fin de conmemorar y rendirle homenaje por su contribución histórica, social y cultural al cine".

Un acuerdo que contempla además, "constituir un grupo de trabajo encargado de coordinar y proponer las actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo del año; e impulsar la difusión del año Rafael Azcona, posicionando a Logroño como ciudad de referencia cultural vinculada al cine y a la literatura".

De la misma manera, se incluye el compromiso de "incorporar en el Presupuesto Municipal de Cultura 2026 una asignación específica destinada al desarrollo de las actividades del año Rafael Azcona Y quinto, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Cultura, al Gobierno de La Rioja, a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y a la familia del ilustre guionista".

LOS GRUPOS.

Acto seguido, han tenido un momento para intervenir los portavoces de los Grupos Municipales presentes en el pleno, comenzando por el regionalista Rubén Antoñanzas, quien ha recordado haber visto, sin saberlo, películas de Azcona con su abuela, "que pasaba de escandalizarse a reírse y yo con ella". "Azcona ha conseguido que nos pongamos de acuerdo todos los Grupos Municipales", ha señalado Antoñanzas, quien ha aprovechado para reclamar tanto a Ministerio de Cultura como a Gobierno de La Rioja que se impliquen en esta conmemoración.

Por parte de VOX, su portavoz María Jiménez ha destacado a Azcona como "un logroñés ilustre, observador incansable y, en palabras de muchos, el mejor guionista que ha dado el cine español", referente "de la riqueza cultural de Logroño", ya que, "aunque se marchó joven de la ciudad, siempre llevó a su ciudad natal en la memoria y en su forma de escribir". "No buscaba reconocimientos, huía del mundanal ruido, y por eso, su mayor premio es, seguro, la pervivencia de su obra", ha dicho.

Desde el PSOE, su concejala Carmen Urquía ha definido a Rafael Azcona como "un creador de una amplitud de facetas tan extensa, una personalidad inabarcable que nos lleva por territorios de la literatura y el arte con idéntico asombro", afirmando que "cambió para siempre la forma de contar las historias en el cine español" con obras "que forman parte de nuestra memoria colectiva y con la que nos hemos reído, conmovido, enternecido y no pocas veces turbado", de modo que "esta efemérides representa a su vez una oportunidad sin igual para releer sus novelas y guiones, para redescubrir su manera de narrar y de mirar la vida".

"Que este centenario sea una fiesta, una fiesta de las palabras del cine y de la vida en la ciudad, una fiesta para agradecer a Rafael Azcona todo lo que nos dio y todo lo que nos sigue enseñando", ha pedido.

CARTA A RAFAEL AZCONA.

Por último, ha intervenido el alcalde de Logroño, Cornado Escobar, quien ha querido hacer el ejercicio de 'pedir permiso' a Azcona para celebrar su año en Logroño mediante una carta que ha leído en la sesión, y que, partiendo de un "estimado señor Azcona, querido paisano, admirado Rafael", le plantea que "rogamos tenga a bien, le participe a su siempre inquieta y creciente memoria, nuestro propósito de honrarla con todo un año de celebraciones en su agradecida ciudad de Logroño".

"Entendemos que celebrar su memoria es una fiesta del ingenio, de la cultura, de la cinematografía. Y es que eso del cine es cada vez más verdad. Pero ante todo es la fiesta del ser humano, es la fiesta del débil, es la fiesta del perdedor y por tanto es la fiesta de España y de los españoles", ha dicho Escobar, quien ha continuado señalando que "como supondrá, señor Azcona, su memoria es muy valiosa para nuestra ciudad".

"Y aunque usted no es amigo de reconocimientos -ha apuntado-, convendrá con nosotros, que aquí todo se sabe, que usted frecuentaba el café Los Leones, que salió hasta en la calle Mayor y la calle Portales y también la juguetería de Silvestre García, la cafetería Danudio y hasta le hacía recados a la mismísima fábrica de pastillas de El Avión".

Y recordando figuras "que nose recuerdan mucho" a Logroño, como el repelente niño Vicente, ha asegurado que "con todo merecimiento nos proponemos honrar, festejar y celebrar su memoria, que a estas alturas de la vida ya es de todos". "Por lo que esperamos, don Rafael, que acepte esta solicitud que cursamos en solemne pleno municipal y que firmamos todos los grupos municipales", ha finalizado.