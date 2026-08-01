Los 24 cortometrajes seleccionados en '¡CORT...En!-Ciudad de Calahorra' se proyectarán del 3 al 6 de agosto - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de cortometrajes '¡CORT...en!- Ciudad de Calahorra' proyectará los 24 títulos que competirán en su vigésima séptima edición entre el 3 y el 6 de agosto. Las sesiones cinematográficas serán en la Travesía de Paletillas a las 22 horas.

Un verano más, este rincón de la ciudad se convertirá en una sala de cine al aire libre para ver los cortometrajes seleccionados por el jurado del festival que optan a los 7 premios que conceden el Ayuntamiento de Calahorra y el Instituto Riojano de la Juventud.

Una cita que todos los años reúne a numerosos aficionados al séptimo arte para disfrutar del cine de gran calidad.

"La proyección constituye uno de los momentos más esperados del festival, que edición tras edición se consolida en un referente del cortometraje en el panorama nacional y reafirma su compromiso con el talento y la cultura cinematográfica", ha valorado el concejal de Juventud, Iván Jiménez.

El visionado de estos 24 cortometrajes elegidos comenzará el lunes 3 de agosto con '¡Por las tetas de Lucía!', 'Sí se enteran', 'Ya nos tocaba', 'Cruce de caminos', 'Sin palabras' y 'Cara de cona'.

El martes 4 de agosto se proyectarán los cortometrajes titulados 'Cucarachas', 'Rascacielos', 'Un trámite más', 'Prou bé', 'Un hombre bueno' y 'Videoclub 2001' y el miércoles 5 de agosto otros seis más 'Te debo una', 'Quinto primera', 'La barraca', 'Insalvable', 'Quemar al padre' y 'Montecarlo 67'.

Estas noches de cine finalizarán el jueves 6 de agosto con los cortos 'Pálpito', '¿Qué comen los dragones?', 'Manolín', 'La hora escrita', 'Una cita con Candy' y '¡Hasta enterrarlos!'.

Dramas, comedias y aventuras protagonizadas por reconocidos actores como Miguel Rellán, Nancho Novo, Fernando Guillén, María Galiana, Antonia San Juan, Jandro, Pedro Casablanc, Catalina Sopelana, Fernando Cayo y Marta G. Velilla, entre otros muchos más.

El público asistente a las proyecciones también tendrá un papel protagonista en el festival. Al finalizar cada sesión, los espectadores podrán votar su cortometraje favorito, contribuyendo así a la concesión del Premio del Público.

Como agradecimiento por su participación, entre todas las personas que emitan su voto se sorteará cada día una cesta de productos donados por los establecimientos integrantes de Actiba.

El nombre de los ganadores se desvelará el 18 de septiembre a partir de las 20,30 horas en la gala de entrega de premios y clausura del XXVII Festival de cortometrajes '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra', que se celebrará en el Teatro Ideal.

El Ayuntamiento de Calahorra entregará el premio del Jurado al mejor cortometraje, dotado con 2.000 euros, y el del Público por valor de 800 euros. P

or su parte, el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) otorgará el premio al mejor director menor de 30 años, cuya cuantía es de 800 euros.

Además, el Ayuntamiento también premiará la mejor actuación femenina y masculina y la mejor actuación femenina y masculina menor de 30 años con 400 euros cada categoría.

Las invitaciones para asistir a la gala de clausura de la vigésima séptima edición del festival podrán retirarse a partir del 3 de septiembre en la taquilla del teatro Ideal y online en citylok.com/teatroideal.

El concejal de Juventud ha agradecido la colaboración de todos los miembros del jurado que este año han tenido que ver un total de 749 cortometrajes. También ha dado las gracias a Micaela Arregui, autora del cartel de la nueva edición de este festival inspirado en la película Kill Bill de Quentin Tarantino.

TALLERES INFANTILES SOBRE CINE CON ACTIBA

Actiba se suma a la celebración del Festival XXVII Festival '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra' con la organización de cuatro talleres infantiles matinales que se desarrollarán coincidiendo con los días de proyección de los cortometrajes.

El presidente de la asociación de tiendas y bares, Jesús Santolaya, ha dado a conocer las actividades con las que Actiba quiere complementar la programación cinematográfica municipal.

El lunes 3 de agosto se impartirá el taller 'Bingo de películas infantiles' y el martes 4 de agosto los participantes podrán disfrutar de 'Crea tu estrella de cine'.

El taller de claquetas será el miércoles 5 de agosto y, por último, el jueves 6 de agosto se desarrollará la actividad 'Tu imán de película'.

Todos los talleres se realizarán a las 11,30 horas en la Travesía de Paletillas y estarán dirigidos al público infantil, ofreciendo actividades lúdicas inspiradas en el mundo del cine para fomentar la creatividad y la participación, así como acercarles al séptimo de arte y dinamizar esta zona de la ciudad.