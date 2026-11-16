Frente Amplio plantea reducir la jornada laboral a 32 horas, con despidos "más caros" y salarios y trabajo "dignos"

Alba Díez y Carlos Ollero, en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reducción "paulatina" y "por sectores" de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales, contando para ello con un nuevo Estatuto del Trabajador "del siglo XXI"; despidos "que salgan más caros", reimplantando la indemnización de 45 días por año trabajado; o el salario y el trabajo "dignos" son las principales propuestas que Frente Amplio realiza en cuestión de empleo y relaciones laborales de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo han puesto de manifiesto en Logroño la cabeza de lista de la formación en La Rioja, Alba Díez, y el diputado de IU en el Parlamento regional, Carlos Ollero, quien ha señalado que "vemos cómo la economía está creciendo en nuestra región", citando datos como el PIB, con un +2,7% en 2025 y previsiones para este año en torno al +2%, o el incremento del IPC en torno al 4,7%.

Un incremento de precios "que se centra sobre todo en los ámbitos que más afectan a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo la cesta de la compra, la energía y el combustible y por supuesto, de manera escandalosa la vivienda en porcentajes ya sea para alquiler o para compra en torno al 14 o 15%".

"Sin embargo, los salarios no están creciendo en absoluto a este ritmo", ha lamentado Ollero, quien ha señalado que "un trabajador riojano, una trabajadora riojana, está cobrando al año 1.700 euros menos que la media de un trabajador o de una trabajadora en el ámbito estatal".

Algo , ha afirmado, que "se está peleando ahora mismo con firmeza por mejoras en el ámbito laboral y salarial" frente "a una situación de absoluto bloqueo de la negociación colectiva, tanto en sectores importantes como en empresas relevantes por parte de la patronal riojana", citando expresamente "dos sectores que nos preocupan especialmente: la industria y el sector de los cuidados".

Ante esta situación, ha dicho Ollero, "creemos que son imprescindibles políticas de empleo de izquierda, transformadoras, valientes, avanzadas, políticas como las que llevamos proponiendo desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a lo largo de toda la legislatura para proteger el empleo estable y de calidad y para avanzar en el aumento de derechos para los trabajadores".

En estas políticas ha abundado Alba Díez, políticas de empleo "en las que es más necesario contar con un gobierno de izquierdas", frente "a la sensación generalizada de asfixia" de los trabajadores, "más allá de los indicadores". Ha puesto como ejemplo de ello que el SMI ha subido hasta 1.221 euros, "pero los precios incrementados hacen que esa subida muchas veces no se note"; el descenso del paro o que los contratos indefinidos "gracias a la reforma laboral, sean la norma y no la excepción".

"Pero no es suficiente", ha afirmado la candidata, que ve una muestra de ello la movilización "de más de 40.000 personas en La Rioja" el pasado días 11, en la jornada de huelga general, "reclamando transformaciones sociales", porque "los beneficios empresariales están batiendo récords y, mientras tanto los salarios reales siguen por debajo".

Para corregir esta situación, desde Frente Amplio se plantea, como idea transversal a todas sus medidas "que queremos más tiempo de vida", así como "salarios a la alza, que los repartos de los beneficios sean mucho más equitativos, que las relaciones laborales sean más democráticas, queremos estar más protegidas y, por supuesto, queremos blindar las pensiones públicas".

Ideas que se materializan en cuatro grandes propuestas que ha especificado Díez, comenzando por "la creación de un nuevo Estatuto de Trabajo para el siglo XXI, un estatuto que ponga los derechos de quienes trabajan por delante del beneficio empresarial, desarrollando lo que dice el artículo 35 de la Constitución".

Dentro de este estatuto, "queremos implementar las 32 horas semanales sin bajada de sueldo", una implantación que se haría "de forma paulatina" y "por sectores", empezando "por la administración pública y haciéndolo luego extensible al resto de sectores y de empresas o empleadores".

En segundo lugar, "queremos hacer que despedir vuelva a costar caro, recuperando la indemnización de 45 días por año trabajado, porque ahora mismo despedir sigue saliendo muy barato".

En tercer término, la candidata ha reclamado "salarios dignos ajustados a la alza de los precios y que suban también al ritmo de los beneficios, porque "si hay dinero para dividendos hay dinero para sueldos", añadiendo además "el acabar con la brecha salarial de la mujer".

Y, en cuarto lugar, "un plan de empleo garantizado, es decir, ofrecer un trabajo digno a 1,7 millones de personas en paro, sobre todo de larga duración, pero también implementar un trabajo digno y duradero a un montón de personas que están trabajando en sectores actualmente externalizados por parte de la administración, que los paga el Estado, pero que a través de empresas terceras subcontratan".

Ámbitos, ha asegurado Alba Díez, que sobre todo tienen que ver con los cuidados "y que son sectores ampliamente feminizados y que son los que están más precarizados".

"Hacemos una llamada en esta campaña y también a partir del 29 de noviembre para luchar, para seguir haciendo cosas, para seguir uniéndonos y organizándonos para seguir mejorando", ha concluido la cabeza de lista al Congreso en La Rioja por Frente Amplio.