Gamarra (PP): "El 29 de noviembre vamos a decir por fin 'fin' al sanchismo"

Participantes en el acto de precampaña del PP hoy en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

"El próximo 29 de noviembre vamos a decir por fin 'fin' al sanchismo". Así lo ha asegurado este domingo en Logroño la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y cabeza de lista de la formación por La Rioja al Congreso Cuca Gamarra, en un acto de precampaña celebrado en Logroño, contando con la presencia del secretario general del partido, Miguel Tellado.

En su intervención, Gamarra ha reseñado que "el 29 de noviembre, La Rioja va a votar cambio", afirmando que "España no se puede entender sin La Rioja" y reivindicando que "ser más pequeño no significa ser menos que nadie".

En sus palabras, "en estos ocho años, cuando se ha privilegiado a aquellos de los que dependía Pedro Sánchez, otros han pagado los platos rotos, entre ellos, los riojanos", por lo que ha llamado, desde "esa mayoría silenciosa" a "rebelarnos". "Hace casi cuatro años, La Rioja fue la comunidad que más apoyó a Alberto Núñez Feijóo y la de mayor porcentaeje de voto para el PP, y lo vamos a volver a hacer", ha asegurado.

En este sentido, ha recalcado que "quedan 20 días, esta vez no nos vamos a quedar a cuatro escaños, vamos a aportar para no quedarnos en esa distancia, y lo vamos a hacer desde aquí logrando un escaño más". "Así, el 29 de noviembre, vamos a decir por fin 'fin' al sanchismo", ha incidido.

De todas formas, Gamarra ha subrayado que "no lo vamos a hacer de cualquier manera, esto no va a ser un trámite, nos vamos a movilizar todos, porque lo que se palpa en el ambiente son las ganas de llegar a todos los rincones de esta comunidad y explicar la necesidad de que el día 29 se logre el cambio que La Rioja y España necesitan, y lo vamos a hacer siendo decisivos, haciendo que este partido aporte un escaño más desde La Rioja, para sacar de una vez a Sánchez de La Moncloa".

"Un cambio -ha resaltado- que significa que salimos a por todas, pero no con ánimo de revancha, sino con espíritu de dignidad, por un Gobierno limpio, responsable, trabajador y del que sentirse orgullos. Y, sin partir desde el revanchismo, vamos a apelar a los riojanos que están hartos de lo que estmos viendo y viviendo, de los que se avergüenzan del Gobierno por sus conductas y sus escándalos".

Ha asegurado, por ello, que "a ese voto de la dignidad, del esfuerzo, de la gente trabajadora, es al que vamos a apelar" y, pese a reconocer que "muchos no nos habrán votado nunca", ha dicho que "estas elecciones son diferentes, a esa mayoria silenciosa es a la que nos vamos a dirigir con convicción, para que el dinero de los impuestos vaya destinado a lo que se necesita y para que haya igualdad vivamos donde vivamos".

Cuca Gamarra ha considerado que "esta Legislatura ha sido la de la amnistía; la del pacto encapuchado con Bildu que no ha salido gratis porque los condenados están en la calle; la de los Koldos, los Ábalos, los Cerdanes, de los que viajaban en el Peugeot; del hermano; de la mujer; del fiscal general; la del apagón; la de los 116 muertos de los trenes; la de Zapatero; la de las cloacas; la de una Ceuta invadida mientras que el presidente se va de vacaciones".

"Y esto -ha sentenciado- está en las antípodas de lo que debe ser un Gobierno. Por eso, el día 29 vamos a decir 'se acabó', que por fin hemos sacado a Sánchez de La Moncloa". A su juicio, al PSOE "se le está poniendo la campaña muy cuesta arriba", un marco en el que ha incluido a los sociliastas riojanos "que están muy callados, todo es silencio, y no es de extrañar, porque les persiguen los sumarios, las imputaciones, las redadas, nada va a poder tapar todos estos escándalos".

Por todo ello, Gamarra ha asegurado que "pedimos explicaciones, y las vamos a pedir hablando en las urnas", sobre cuestiones que ha enumerado como ejemplos el destino de los fondos europeos, "porque al tren no han ido"; "a que la uco ha detenido esta semana a seis socialistas"; o "a que esta semana también, en vez de blindar la seguridad ferroviaria, se han dedicado a blindar los 'bonus' en ADIF".

Y, en el caso concreto de La Rioja, se ha preguntado la candidata "dónde están los nuevos trenes y frecuencias que nos prometieron; la A-12; las mejoras de la N-232 o los enlaces de la AP-68" y se ha respondido aseverando que "en ningún sitio, porque, a Sánchez, La Rioja le ha importado poco, porque solo ha venido a la boda de su cuñado, y en helicóptero". "Lo que ha ocurrido en las infraestructuras riojanas es que se cantaba bingo cuando había una mordida de 2 millones para los bolsillos de los socialistas".

Así, ha considerado que "no hemos tenido un Gobierno, sino gente resistiendo desde el Consejo de Ministros", recordando también que "son muy feministas, pero han tenido contratadas a prostitutas por no ir a trabajar o se ha soltado a violadores". Y, mientras tanto, se ha cuestuinado "dónde ha estado el PSOE de La Rioja: presidiendo el club de fans de Sánchez, mandamos a casa a Concha Andreu hace cuatro años y ahora mandaremos a casa a su jefe".

Ha contrapuesto a "Alberto Núñez Feijóo que es rigor, es experiencia, es capacidad, son ganas de gobernar y de trabajar", por lo que ha reseñado que "es el momento de reconstruir el país, por las infraestructuras, por la vivienda, para que bajen los impuestos, para que haya más médicos, inmigración ordenada y calles seguras".

"El día 29 nos lo jugamos todo. Vamos a promover un Gobierno distinto, que va a salir con el respaldo de los riojanos, para acabar con esta etapa de corrupción y abrir otra de esperanza. Quedan 20 días para ir en positivo, hay muchas cosas para mejorar, merece la pena que salgamos todos, y que La Rioja sea ese día protagonista con más diputados del PP", ha concluido.