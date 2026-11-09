Nadal (PP): "Si gobernamos, los PGE 2027 se presentarán en el primer trimestre, y los de 2028, en tiempo y forma"

Alberto Nadal, durante su comparecencia ante los medios de comunicación en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha asegurado este lunes en Logroño que "si los ciudadanos nos dan su confianza para gobernar el día 29, los Presupuestos Generales del Estado 2027 se presentarán en el primer trimestre del año, y los de 2028, en tiempo y forma antes del 30 de septiembre como manda la Constitución".

Nadal se encuentra hoy en la capital riojana, donde ha visitado la empresa 'Circular Universe' y se ha reunido con representantes de la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y Decanos de diferentes Colegios Profesionales de la región, además de mantener un encuentro con los medios de comunicación, junto a los candidatos del PP al Congreso por La Rioja Alberto Galiana y Jesús Ángel Garrido.

A preguntas de los periodistas, el responsable económico 'popular' ha incidido en que "la falta de PGE, además del incumplimiento de un mandato constitucional que el PSOE se ha saltado, no ya sin aprobarlos, sino sin ni siquiera presentarlos en cuatro años", supone "consecuencias en todos los ámbitos de la vida económica", en primer lugar, "porque determinan los ingresos de ayuntamientos y comunidades autónomas, que han recibido tarde y mal cuáles son sus ingresos y tampoco han podido presupuestar por tanto sus propias políticas".

A ello ha sumado que "el anexo de inversiones de los PGE ha desaparecido, no tiene ningún valor y por lo tanto no se puede hacer un seguimiento de cuáles son las inversiones que se están realizando en el país", poniendo como ejemplo que "en La Rioja, muchas de las inversiones prometidas durante años nunca se han ejecutado".

Especialmente grave ha considerado que "el no tener Presupuestos Generales del Estado implica que, todos los años, los pensionistas y los empleados públicos tienen que esperar a ver qué chapuza hace el Gobierno porque sin presupuestos a ver qué subida van a tener".

Una medida que, como ha recordado, tiene luego que aprobarse en Cortes Generales, "lo que, por cierto, siempre ha facilitado el PP, a pesar de que en ese Decreto Ley muchas veces se metía de todo", para que "los pensionistas pudieran cobrar fielmente sus pensiones y su subida desde el principio".

Y ha continuado señalando que "la consecuencia de no tener PGE implica que no puedes reorientar el gasto público hacia las políticas prioritarias que tienes en cada momento". Algo, ha criticado Nadal, que el Gobierno ha estado haciendo "por dos vía torticeras: la primera, a través de los fondos europeos, que los han utilizado y los han cambiado como han querido".

"Para lo único para lo que han servido los fondos europeos, porque no ha transformado la economía española; no ha cambiado nuestra forma productiva; y no ha permitido un salto en productividad, al contrario, la productividad ahora es más baja de la que teníamos en el año 2019. Pero sí han servido para que Pedro Sánchez estuviera en Moncloa sin PGE", ha asegurado.

A ello ha unido que "al haber prorrogado de manera continuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023", se han mantenido los "poderes extraordinarios" que el Parlamento le otorgó al presidente del Gobierno para mover partidas presupuestarias entre Ministerios por el COVID, "lo cual es de más que dudosa constitucionalidad y, desde luego, es hurtarle al Parlamento la capacidad de control al Ejecutivo de los dineros de todos los españoles".

Frente a ello, ha afirmado que "si los ciudadanos nos dan la confianza para que gobierne el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno, presentaremos unos PGE para el año 2027 en el primer trimestre, y unos PGE para el año 2028 que se presentarán en tiempo y forma, antes del 30 de septiembre del próximo año, como manda la Constitución".

"Y en esos Presupuestos Generales del Estado estarán las prioridades de inversión, estarán las pensiones, estarán los salarios públicos estará la financiación autonómica y local. Es decir, estará todo aquello que contienen las cuentas generales del Estado y que llevamos 4 años sin tener en este país", ha recalcado.

POLÍTICA ECONÓMICA "PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA".

Durante su intervención, Alberto Nadal ha subrayado que "el objetivo de la política económica de cualquier partido de Gobierno tiene que ser incrementar el nivel de vida de los españoles, que las familias vean que llegar a fin de mes cada vez cuesta menos, que el salario permite acceder a los productos básicos sin agobios, y que, en el caso de los jóvenes, pueden acceder a una vivienda".

"Pero nada más lejos es lo que se está produciendo, por mucho que presuma el Gobierno de Pedro Sánchez de que las cifras macroeconómicas son buenas, de que la economía española está creciendo. Lo cierto es que está creciendo a base de inmigración y de un gasto público que crece mucho más deprisa, pero lo que crece la economía y eso se ha traducido en incremento de impuestos y de deuda pública", ha dicho.

Para el PP, frente a una situación en la que impuestos e inflación "han erosionado de forma inmisericorde el poder adquisitivo de las familias españolas", es necesaria "una propuesta de crecimiento económico basado en productividad y para eso hay que hablar primero de que hay que invertir en el país".

Porque, a su juicio, "si vemos el problema de vivienda, el problema de falta de infraestructuras, los problemas de falta de mantenimiento de la red ferroviaria o los problemas de apagones y de falta de accesos en el sistema eléctrico, todo tiene la misma raíz: la falta de inversión durante ocho años de un Gobierno que solo pensaba en sobrevivir al día siguiente, en hacer sus negocios, y en despilfarrar el dinero".

Nadal ha asegurado que "en España se ha infrainvertido prácticamente en todo", con un déficit de 750.000 viviendas, en infraestructuras, o en la red eléctrica. Y es que, ha subrayado, a pesar de "todo el dinero que han tenido, de todo el incremento de impuestos, de todo el incremento de deuda, de todos los fondos europeos, España es el último país de Europa en inversión pública".

Ha citado también al sector agroalimentario, "que está haciendo todo lo necesario" pero al que "no se defiende como se debería", y al que se está "asfixiando" y con "sobrerregulación" que también afecta al sector industrial; la FP, la tecnología, la energía, "son todos factores en los que el Gobierno socialista ha fallado porque nuevamente nunca ha pensado en el mañana, solo ha pensado en el hoy".

Ha planteado por contra que "la receta del PP es reducir impuestos, especialmente a las clases medias y especialmente a las familias"; también al sector productivo y al industrial; con una política energética "sensata"; recuperando la FP "con mayor conexión entre el mundo académico y el del trabajo"; o eliminando regulaciones "innecesarias".

"En definitiva, una política económica que fomente el esfuerzo, el trabajo, que devuelva a las familias parte de la pérdida por el adquisitivo que han tenido como consecuencia del incremento de impuestos, una política económica que favorezca la inversión, el crecimiento y la productividad. Porque esa es la única forma de elevar no solo el SMI, que hay que subirlo, pero sobre todo subir el salario medio para que todos los españoles vivan mejor", ha concluido Nadal.