Reunión candidatos del PP con asociaciones y sindcatos policiales y de Guardia Civil - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha afirmado que para los 'populares' "la seguridad, el cumplimiento de la ley, el que haya orden en nuestras calles y en nuestras plazas, es sin duda alguna una prioridad". "Los riojanos lo que quieren es vivir seguros, vivir tranquilos y por tanto que haya gente velando por su tranquilidad", ha añadido.

La también vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha realizado estas manifestaciones antes de la reunión que han mantenido los candidatos de los 'populares' al Congreso y Senado con las asociaciones y sindicatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto con la Policía como con la Guardia Civil, para "abordar la situación de la seguridad y el incremento de la delincuencia que se ha producido durante estos últimos ocho años en el contexto de toda España y también que nos afecta a La Rioja".

Ha afirmado que durante los últimos ocho años, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "han prestado una labor encomiable a la sociedad a la que sirve, y en este caso a la sociedad riojana", si bien "han sido atacados, ninguneados y al final también humillados por el propio Ministerio del Interior".

La cabeza de lista al Congreso ha indicado que "desde el año 2018, en que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España, la criminalidad en esta comunidad autónoma ha subido más de un 11 por ciento, mientras que la media de España está en más del 4", a lo que ha añadido que "hemos visto cómo los efectivos de policías y guardias civiles en esta comunidad autónoma durante estos ocho años han caído, de 1.460 a 1.210".

En este punto, Gamarra ha dado a conocer las medidas con las que van a concurrir en materia de seguridad, que pasan por la "equiparación salarial", en "materializar el acuerdo del año 2018, que ocho años después está sin haberse desplegado de manera efectiva".

A ello, ha unido la "actualización de las dietas", para que "hablemos de unos cuerpos y fuerzas de seguridad con unas retribuciones dignas hay que darle dignidad también a las dietas", además de apostar por "el reconocimiento de la profesión de riesgo para los cuerpos y fuerzas de seguridad", que es un "compromiso que tiene el Partido Popular, que está muy avanzado y que queremos materializar cuanto antes".

"Queremos darles un escudo jurídico que les permita poder actuar sin tener que asumir riesgos y sin tener que, además, tener consecuencias por hacerlo, y esto por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y también de la ley que regula a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que puedan responder cuando son atacados", ha indicado.

Finalmente, Gamarra se ha referido a la "cobertura de las vacantes, que permita que una comunidad autónoma como es La Rioja tenga cubierta toda su plantilla, cosa que hoy no tiene, y podamos recuperar unos números dignos y que garanticen la seguridad no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y en los municipios de La Rioja".