Emilia Fernández y Sara Orradre - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE La Rioja ha apostado este jueves, de cara a las elecciones generales del próximo domingo, por un sector primario "competitivo y resiliente", dotado con una PAC "suficiente", bancos de tierras "que faciliten el acceso a jóvenes y nuevos agricultores" y una gestión administrativa "más fácil, que es una de las grandes quejas del sector".

Así lo ha señalado en rueda de prensa la candidata del PSOE al Congreso por La Rioja Emilia Fernández, que, acompañada por la diputada regional socialista Sara Orradre, ha dado cuenta esta mañana de las propuestas de su formación en materia de agricultura y ganadería.

En este sentido, Fernández ha asegurado que el campo "es mucho más que una actividad económica: es empleo, alimentación, cohesión territorial y soberanía nacional".

Por eso, el Gobierno de España "ha trabajado estos años para proteger las rentas de agricultores y ganaderos, responder a las dificultades extraordinarias de los últimos años y modernizar nuestras explotaciones".

La candidata ha afirmado que el Ejecutivo Sánchez "ha mantenido una posición clara y firme en la negociación europea de la PAC, defendiendo una financiación suficiente, autónoma, plenamente europea y que se adapte a las necesidades de un país como España especialmente expuesto al cambio climático".

Además, ha destacado que la Ley de Cadena Alimentaria "ha contribuido a corregir las prácticas abusivas y equilibrado las posiciones de negociación". Y, ha subrayado, los datos "nos avalan, ya que desde 2018 la renta agraria nacional ha subido un 28% y, según Eurostat, España tiene la primera renta agraria de la Unión Europea".

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha respondido ante las crisis, movilizando 4.000 millones ante la sequía y la guerra en Ucrania, otros 1.100 millones tras el estallido de la guerra en Irán y aportando también 1.100 millones de euros en ayudas para la compra de fertilizantes".

Emilia Fernández ha asegurado que, para el futuro "seguiremos apostando por una PAC fuerte y suficiente y aprobaremos un paquete de medidas para garantizar la viabilidad económica, el reconocimiento social y el papel estratégico del sector agrario".

"Se trata de contribuir a modernizar el sector, a reducir vulnerabilidades y a garantizar el relevo generacional", ha señalado la candidata.

A ello ha sumado "promover una política nacional de bancos de tierras, facilitando el acceso de jóvenes y nuevos agricultores a las explotaciones viables y sostenibles" y también "facilitar la gestión administrativa de las explotaciones agrarias, una gran medida y una gran queja del sector".

Para lograrlo, ha añadido la candidata, "necesitamos concentrar el voto al PSOE en La Rioja porque, además, el PP y Vox lo único que ofrecen al campo son palabras vacías". En este sentido, ha apuntado que "no hace falta imaginar nada respecto al Partido Popular, basta con mirar lo que hizo cuando gobernó y lo que vota cuando no gobierna".

Ha concretado que "si nos fijamos en La Rioja, el Gobierno de España destina 30 millones de euros para ayudar a agricultores y ganaderos en ayudas para la compra de fertilizantes, la lucha contra enfermedades animales y vegetales, además de actuaciones vitivinícolas y las reducciones fiscales".

Y si hablamos de regadíos, "se destinan casi 38 Meuro que benefician a 13.626 hectáreas para los Planes I y II de mejora de la eficiencia y sostenibilidad de regadíos".

"En los siete años del Gobierno del PP, entre 2011 y 2018, aprobaron ayudas al sector primario por valor de 15 millones de euros. Desde 2018, el actual Gobierno ha aprobado más de 10.000 millones, de 18 a 10.000 millones, la mayor parte de las veces entre las críticas de la derecha", ha argumentado.

Por eso, ha recalcado Emilia Fernández para finalizar, "un día más queremos lanzar un mensaje muy claro: en La Rioja, y también en España, el voto útil para fortalecer y prestigiar a aquellas personas que viven del campo es el voto al Partido Socialista".

En palabras de Sara Orradre, en lo relacionado con el sector primario, "hay dos modelos claros y diferenciados: el del PP, que dice que es el partido de los agricultores, enarbolando la bandera de la defensa a ultranza, según ellos mismos dicen, de agricultores y ganaderos, pero la realidad, y a los datos los remitimos, no dice eso, dice precisamente lo contrario".

Y, en referencia a La Rioja, "ocurre algo muy parecido, porque mientras se llenan la boca con la defensa del sector agrario, en momentos complicadísimos, como los que hemos vivido en estos últimos meses", señalando a las "crisis internacionales", el Gobierno regional "no ha hecho nada".

Mientras, ha recalcado, que "el Gobierno de España sí ha respondido", apuntando en este sentido tanto a las ayudas directas "que redundan en el bolsillo de los agricultores y ganaderos", como las destinadas a fertilizantes, lucha contra enfermedades, la reestructuración del viñedo o la promoción de Rioja en terceros países, como en los beneficios fiscales "que son fundamentales".