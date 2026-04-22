300 estudiantes del CRA Moncalvillo y de la UR, en contacto gracias a Jornada de Inmersión en la Escuela Rural

Jornada de Inmersión en la Escuela Rural - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de estudiantes del Grado en Educación Infantil y del Grado en Educación Primaria de la Universidad de La Rioja participan el miércoles 22 de abril en la Jornada de Inmersión en la Escuela Rural: Formación para el Prácticum, organizada por las profesoras Rosa Ana Alonso y M.ª Ángeles Valdemoros.

Esta actividad está organizada en el marzo de la asignatura Prácticas Escolares y Coordinación del Prácticum del Grado en Educación Infantil y del Grado en Educación Primaria de la Universidad de La Rioja; y cuenta con la colaboración y financiación de la Facultad de Letras y de la Educación.

En el transcurso de la Jornada de Inmersión en la Escuela Rural conviven el centenar de estudiantes de los Grados en Educación Infantil y Primaria junto con cerca de 200 alumnos de 1º a 6º Primaria del CRA Moncalvillo.

El objetivo es acercar a los estudiantes de la Universidad de La Rioja a la realidad de una escuela rural -a través del Colegio Rural Agrupado Moncavillo de Nalda, Viguera, Medrano y Entrena- que les permita comprender mejor las características y retos de este contexto educativo.

En definitiva, se trata de implementar una experiencia inmersiva desde el paradigma de Aprendizaje-Servicio (Aps) que enriquezca la formación de los estudiantes universitarios, proporcionándoles herramientas prácticas para su futura labor docente y ofreciendo un servicio a la comunidad educativa.

La Jornada de Inmersión en la Escuela Rural: Formación para el Prácticum se enmarca dentro de la asignatura Prácticas escolares y del proyecto de Innovación Docente 'Aprendizaje-Servicio en el marco del Prácticum y Trabajo Fin de Estudios'.

Previo al desarrollo de la jornada, el miércoles 15 de abril, en el Salón de Actos del Edificio Politécnico, Paz Fernández Boquera, directora del CRA Moncalvillo, ha ofrecido una charla dirigida a estudiantes de la Universidad de La Rioja.

La actividad en el CRA Moncalvillo el miércoles 22 de abril se articula en torno a una experiencia formativa inmersiva que combina la visita guiada a las cuatro sedes del centro, ubicadas en de Nalda, Viguera, Medrano y Entrena.

Así, se pretende que el alumnado conozca de primera mano la organización, el funcionamiento y los retos específicos de la escuela rural en La Rioja, con la implementación de una experiencia de Aprendizaje-Servicio en el centro de Entrena.

A través de esta dinámica, el alumnado se aproxima a la realidad educativa rural desde una perspectiva contextualizada y reflexiva, al tiempo que participa activamente en el diseño y desarrollo de una propuesta de ApS orientada a dar respuesta a necesidades reales del centro y de su comunidad educativa.

De este modo, la actividad no solo enriquece su formación inicial mediante el contacto directo con el contexto profesional, sino que también les proporciona herramientas prácticas y pedagógicas para su futura labor docente, reforzando el compromiso social, la vinculación con el territorio y la comprensión del valor educativo de la escuela rural.