Unos 3.000 estudiantes han participado en el programa de prevención violencia de género 'Quiérete bien. Quiéreme bien'

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi 3.000 alumnos han participado en el último curso en el programa coeducativo de prevención de la violencia de género 'Quiérete bien. Quiéreme bien' del Ayuntamiento de Logroño, que ha contado con la participación 13 centros de Educación Primaria y Secundaria de Logroño, y van dirigidos a prevenir la violencia machista y romper el silencio en torno a ella.

El objetivo principal del programa es prevenir la violencia de género a través de la sensibilización e intervención en la comunidad educativa, logrando que la escuela rompa el silencio en torno a la violencia machista, generando una respuesta social de rechazo a la misma.

Está dirigido a 5º y 6º de Educación Primaria; 1º a 4º de ESO; Bachillerato y Ciclos Formativos, con quienes se trabaja a través de talleres teórico-prácticos de dos horas de duración, y que son impartidos por una profesional con titulación universitaria, experiencia en el ámbito educativo y formación en igualdad de género.

De esta forma, durante este pasado curso, el programa 'Quiérete bien. Quiéreme bien' se ha desarrollado en un total de 13 centros educativos y 3 entidades de educación no formal y se han impartido 81 talleres sobre violencia de género de dos horas de duración a estudiantes de entre 10 y 18 años.

Destaca la alta participación y compromiso por parte del alumnado y la comunidad educativa en general.

Las valoraciones de las alumnas y alumnos han sido muy positivas, según han expresado, les ha ayudado a respetarse más y entender qué es una relación sana y detectar señales de celos, control o maltrato. En definitiva, han desarrollado habilidades para utilizar las redes sociales de manera responsable e igualitaria.

Los talleres impartidos han sido: En 5º y 6º de Primaria: 'Rompiendo moldes, más allá de las etiquetas'. La finalidad es deconstruir los estereotipos de género de la publicidad sexista y mostrar nuevos referentes en diferentes ámbitos.

1º y 2º de ESO: 'Salud digital y prevención del acceso a la pornografía'. El objetivo es identificar las formas de discriminación y violencia en el uso de las redes sociales.

3º y 4º de ESO: 'Del mito al amor sano'. En estos talleres se analiza de forma crítica los modelos dominantes de relaciones en nuestra sociedad. En ellos, se diseñan argumentos para deconstruir los mitos del amor romántico y se ofrecen herramientas para recrear una nueva concepción de amor.

Bachillerato y Ciclos Formativos: 'Rompamos el silencio. Espacios para la sensibilización sobre la violencia de género'. Este taller tiene el propósito de ayudar a identificar la violencia de género que puede estar detrás de las relaciones afectivas y sexuales.

TALLERES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO ASOCIADO A LA PORNOGRAFÍA

El programa municipal se completa, además, con el proyecto 'Prevención de la violencia asociada al consumo de la pornografía y sensibilización sobre el consumo y la trata', que ha sido impartido por Médicos del Mundo. En concreto, ha incluido 15 talleres de dos horas de duración cada uno en dos institutos y dos entidades de educación no formal.

Han participado 340 alumnos y las valoraciones también han sido muy positivas destacando que han podido identificar y reflexionar de manera crítica sobre las violencias que se producen en estos contextos.

El compromiso de Logroño con la igualdad y la coeducación se refuerza con este programa, demostrando que con trabajo conjunto y dedicación es posible construir un futuro mejor para las próximas generaciones.