El 31 de diciembre, 'Buen día para salir a correr' y cerrar el año en la XXXIV San Silvestre logroñesa

Publicado 30/11/2018 13:38:16 CET

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes y presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, ha presentado este viernes la trigésimo cuarta edición de la 'San Silvestre de Logroño, 28º Memorial Tomás Mingot'. "Desde Logroño Deporte no conocemos mejor manera de terminar el año, despedir este 2018 y darle la bienvenida al 2019 que practicando deporte, en familia, con amigos y por una buena causa", ha explicado Merino.

Todos los días "son buenos para hacer deporte y el último día del año también, como reza nuestro lema para esta 34º edición de la San Silvestre 'Hoy es un buen día para salir a correr', el 31 de diciembre también es un buen día para hacer ejercicio, comprometerse con sus beneficios para nuestra salud y disfrutar del ambiente festivo que siempre genera esta carrera", ha comentado Javier Merino.

El Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte vuelven un año más a organizar esta carrera, la más populosa de las que se celebran en La Rioja con la que esperan volver a superar los 7.202 participantes de la edición de 2017.

SAN SILVESTRE SOLIDARIA

"Quiero animar a los logroñeses a lucir con orgullo el lema escogido para esta edición, 'Es un buen día para salir a correr' impreso en la camiseta conmemorativa del evento".

Desde Logroño Deporte "pretendemos aunar en esta San Silvestre 2018 las dos palabras que definen nuestra institución tanto a la ciudad de Logroño, como al deporte con el binomio salud y solidaridad, en una mezcla indisoluble y de buenos augurios de cara a los buenos propósitos y retos que, en esta materia, nos planteamos de cara al ya tan próximo 2019".

"Deseamos que participe todo el mundo y por ello las tres pruebas con las que cuenta la carrera, la mini de 1.000 metros, la popular de 4 kilómetros y la más larga de 9 kilómetros. Recordando además el carácter benéfico de la prueba, por la que se donarán 3.000 euros al Banco de Alimentos", ha resaltado Javier Merino.

ÚLTIMA PRUEBA V CIRCUITO CARRERAS DE LOGROÑO

El concejal también ha querido señalar que, junto al carácter festivo de la San Silvestre, Logroño Deporte seguirá apostando por el deporte como pilar básico de la salud de los logroñeses, de una ciudad que seguro volverá a mostrar su cara más divertida y solidaria con la alta participación que consolida año tras año la prueba.

"Con esta prueba le ponemos también el colofón a nuestro V Circuito Carreras de Logroño, una última prueba que el año pasado alcanzó los 7.202 inscritos y donde participaron combatiendo al frío y a la intensa lluvia, en la Mini 1.408 niños, 4.093 personas en la Popular y 1.701 en la 9K. Cifras que esperamos superar en esta 34º edición donde volvemos a contar con concurso de disfraces en la prueba Popular y tendremos control de tiempos mediante chip en la de 9 kilómetros, certificando su carácter superación personal y de carrera competitiva".

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE CAMISETAS

Este año la forma de inscribirse será primeramente de forma online, a través de la web de Logroño Deporte, www.logroñodeporte.es, con un plazo para apuntarse a la participación en esta XXXIV San Silvestre, en cualquiera de sus carreras, Mini, Popular o 9K, que ha comenzado hoy viernes 30 de noviembre y se prolongará hasta las 15,00 horas del jueves 27 de diciembre. La inscripción presencial podrá realizarse exclusivamente los días 28, 29 y 30 de diciembre en el CDM Lobete.

Ya se dispone de camisetas de prueba con las diferentes tallas disponibles en las instalaciones de Lobete, La Ribera y Las Gaunas para que los ciudadanos puedan probarse y elegir, antes de seleccionarla en la web de inscripciones.

A partir del 28 de diciembre desde las 10,00 hasta las 14,00 horas por la mañana y desde las 16,00 hasta las 21,00 horas podrán pasarse a recoger los dorsales y camisetas seleccionadas para la carrera en el Centro de Lobete. En idéntico horario e instalación podrán seguir retirándose dorsales y camisetas los días posteriores 29 y 30 de diciembre.

TARIFAS

Se establece un precio de inscripción de 2 euros para la carrera infantil, la Mini y de 4 euros para la Popular de 4 kilómetros, será de 5 euros para participar en la 9K. La manera de determinar el precio ente la carrera Mini y la Popular a la hora de la camiseta será el tallaje, el precio será por talla de camiseta, hasta la talla 'XS' o 14 años, será de 2 euros y desde la talla 'S' incluida hasta la 'XXL' de 4 euros o 5, según la prueba a la que se haya inscrito.

Si solo se desea dorsal, la inscripción será gratuita para las carreras Mini y Popular, y de 5 euros para la 9K ya que ésta es cronometrada y de carácter competitivo. De desear camiseta conmemorativa los días 28, 29 y 30 de diciembre al realizar la inscripción de forma presencial, ya solamente se podrá escoger entre las que queden disponibles en ese momento tras el cierre de las inscripciones online.

RECORRIDOS

Carrera Mini San Silvestre 2017: 1.000 metros, hora 17,30. Recorrido, salida en la Calle Vara de Rey en frente de la Concha del Espolón, giro por calle Gran Vía margen Norte, giro por Víctor Pradera giro C/ Bretón de los Herreros, hasta Meta ubicada en C/ Muro de La Mata (altura calle Sagasta). Características, por seguridad para todos los participantes no se permite hacer en bici, ni con animales.

Carrera San Silvestre 2017 Popular 4 Kilómetros: Distancia 4 kilómetros, hora 18,00. Recorrido, salida en Calle Vara de Rey a la altura de la Concha del Espolón, giro rotonda dirección Gran Vía margen Norte, giro Marqués de Murrieta margen sur (rotonda 1 carril exterior), Fuente Murrieta (rotonda 1 carril exterior) utilización carriles margen sur, a C/ Portales, Giro en C/ Sagasta, Puente de Hierro, giro derecha C/ Ebro (margen Sur), giro puente de Piedra por todos los carriles, C/ Avda Viana margen Sur, Avda Navarra margen Oeste, C/ Muro de Cervantes margen Norte, C/ Muro del Carmen margen Oeste, hasta Meta en C/ Muro de la Mata altura cafetería Viena. Características, por seguridad para todos los participantes, no se permite hacer en bici, ni con animales, pero si con patines y existe concurso de disfraces.

Carrera San Silvestre 2017 Larga 9 Kilómetros: Con un paso por meta es carrera competitiva, con control de tiempos por chip realizado por la Federación Riojana de Atletismo. Distancia 9 kilómetros, hora 18,45. Recorrido, salida Calle Vara de Rey a la altura de la Concha del Espolón, giro rotonda dirección Gran Vía margen Norte, giro Marqués de Murrieta margen sur (rotonda 1 carril exterior), Fuente Murrieta (rotonda 1 carril exterior) utilización carriles margen sur, a C/ Portales, giro en C/ Sagasta, Puente de Hierro, giro derecha C/ Ebro (margen Sur). Giro puente de Piedra por todos los carriles, C/ Avda Viana margen Sur, Avda Navarra margen Oeste, C/ Muro de Cervantes margen Norte, C/ Muro del Carmen margen Oeste, hasta paso por Meta en C/ Vara de Rey a la altura del Espolón.

A continuación segunda vuelta con giro rotonda dirección Gran Vía margen Norte, giro Marqués de Murrieta margen sur (rotonda 1 carril exterior), Fuente Murrieta (rotonda 1 carril exterior) utilización carriles margen sur, a C/ Portales, giro en C/ Sagasta, Puente de Hierro, Giro IZQUIERDA a C/ Cavo Nobal (margen Sur), giro izquierda a coger Paseo Fermín Manso de Zúñiga, a coger el carril bici de Avda La Playa, giro por el interior del parque hasta el embarcadero a coger la pasarela Peatonal, bajar por la rampa girar a la derecha hacia colegio Navarrete el Mudo, subir la cuesta y enfilar por el interior del parque caminos dirección puente de Piedra. Acceso a la rotonda del Puente de piedra por las vallas móviles que se quitarán para poder subir a la rotonda, sin cortar el tráfico de la C/Norte, a continuación C/ Avda Viana margen Sur, Avda Navarra margen Oeste, C/ Muro de Cervantes margen Norte, C/ Muro del Carmen margen oeste, hasta Meta en C/ Vara de Rey a la altura del Espolón. Características: exclusivamente corredores.