Hasta 3.891 agricultores y ganaderos recibirán esta semana 7,9 millones de euros de la PAC

Archivo - Las ayudas buscan garantizar la viabilidad económica de las producciones agrarias y ganaderas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha avanzado que, durante esta semana, 3.891 agricultores y ganaderos recibirán 7,97 millones de euros correspondientes al primer saldo de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del año 2025.

En rueda de prensa, Domínguez ha informado de que el Consejo de Gobierno ha dado cuenta, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, del inicio del procedimiento para que se haga efectivo el pago.

Este abono se realizará en quince líneas de apoyo que beneficiarán a 3.891 agricultores y ganaderos riojanos, ha detallado Domínguez.

De este modo, ha dicho, el Gobierno de La Rioja alcanza un nivel de ejecución del noventa por ciento de las ayudas en esta tercera campaña de la Solicitud Única del nuevo periodo del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027.

Y es que el el pago del saldo completa el anticipo de 11,6 millones de euros realizado en octubre y permite "poner a disposición del sector 19,52 millones de euros para dotar de mayor liquidez y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones agroganaderas en la región".

La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha tramitado 3,8 millones de euros en concepto de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), que beneficiará a 3.753 titulares de explotaciones.

Otros 1.573 agricultores recibirán 879.971,39 euros para la siembra directa y rotación de cultivos, y a 260 titulares se les abonarán 496.143,78 euros del anticipo de ayudas para pastoreo y siega.

Por otro lado, serán 1.039 agricultores los beneficiarios del pago de 276.064,28 euros para cubiertas vegetales e inertes, mientras que 2.268 percibirán 223.028,00 euros por pagos asociados a espacios de biodiversidad.

En este desglose de los pagos, para el Plan Proteicos de Origen Vegetal se abonarán 76.395,90 euros a 479 titulares, y otros 488 recibirán 48.926,78 euros de las ayudas para frutos secos.

En cuanto a otras ayudas, 59 remolacheros recibirán 139.084 euros y 2 olivareros 19,37 euros. Un total de 24 ganaderos de ovino y caprino sin pastos percibirán 1.060,96 euros y para producción sostenible leche de vaca, las ayudas ascienden a 62.491,33 euros para 7 solicitantes.

También se incluyen las ayudas directas que buscan garantizar la viabilidad económica de las producciones agrícolas y ganaderas riojanas a través de su sostenibilidad y competitividad. De esta forma, la Consejería pagará 976.011,81 euros para 175 ganaderos en extensivo de vacuno de carne.

Además, se han abonado ayudas por importe de 786.168,42 euros a un centenar de ganaderos de extensivo y semiextensivo, de ovino y caprino de carne, mientras que catorce productores sostenibles de leche de estas especies han recibido 76.153,37 euros. Otros 24 ganaderos de ovino y caprino sin pastos a su disposición recibirán 41.060,96 euros.

La Consejería de Agricultura prevé que a partir de febrero de 2026 se abone la ayuda destinada al engorde sostenible de terneros, y se complete el pago de las ayudas restantes, como las correspondientes a la Reserva Nacional, durante el periodo de pagos que se prolonga hasta el 30 de junio de 2026.

El Ejecutivo riojano ha reiterado el "esfuerzo" técnico para acelerar la tramitación de los expedientes, y ha mostrado su firme apoyo y compromiso con los agricultores y ganaderos riojanos.