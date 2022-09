El 43 Festival de Teatro de Logroño ofrece 21 espectáculos de teatro, danza y música entre octubre y noviembre

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro de Logroño ofrecerá este año, en su 43 edición que se celebrará entre el 5 de octubre y el 27 de noviembre, un total de 21 montajes de teatro, danza y música, que tiene el denominador común de ser montajes "de gran calidad, que abordan temáticas muy diversas y de gran actualidad".

Así lo ha afirmado este lunes la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Carmen Urquía Almazán, quien, junto con el director del Teatro Bretón, Jorge Quirante, ha presentado la programación del certamen, "que contará con algunos de los directores y directoras más relevantes de la escena nacional", además de tres espectáculos internacionales.

Este Festival, ha informado la edil, "ofrece un total de 21 espectáculos de teatro, danza y música, que representan una selección de lo mejor de la producción teatral de nuestro país de este año", al tiempo que ha resaltado esas tres propuestas internacionales, "como son 'The one & The one', una coproducción franco austriaca; 'Feste', de la compañía alemana Family Floz; y el espectáculo italiano de danza 'Don Juan', de la Fundación Nacional de Danza Aterballeto".

En esta edición, ha comentado, "coexisten espectáculos de gran formato y extensos repartos, como 'La infamia', 'Rif (De piojos y gas mostaza)', 'Don Juan' y 'Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I'; con otros de formato más reducido pero de gran interés de diferentes creadoras".

Entre ellos, en concreto, ha citado la producción '¿Cómo hemos llegado hasta aquí', interpretada y dirigida por Andrea Jiménez; la coproducción francoaustriaca de Anna de Lirium, 'The one & The one', o 'El retablillo de don Cristóbal', de la compañía Nao D'Amores, dirigida también por otra creadora, Ana Zamora.

La 43 edición del Festival de Teatro, ha destacado la concejala de Cultura, "presenta temáticas muy diversas, actuales y de fuerte impacto social, como 'La infamia', que relata el secuestro y tortura de la periodista mejicana y defensora de los derechos humanos Lidia Cacho o 'Rif (de piojos y gas mostaza)', sobre el drama de la guerra de Marruecos".

En este mismo sentido, ha apuntado a 'Homenaje a Billy el niño', "que trata el uso de la violencia durante el franquismo; la obra 'Para acabar con Eddy Bellegueule', sobre el acoso escolar; y 'Dados', que trata el tema de la identidad de género". Estas dos últimas "tendrán una función especial dirigida a estudiantes de Bachillerato los días 17 de octubre y 14 de noviembre, respectivamente".

El programa, ha apuntado el director del Teatro Bretón, "también incluye comedias, como 'Los secuestradores del lago Chiemsee', dirigida por Mario Gas; 'Feste' o 'Vive Molière'; y cuenta con dos espectáculos de danza: 'El hijo' de la compañía de Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza) y 'Don Juan' puesto en pie por la compañía italiana Aterballeto, con una fantástica coreografía de Johan Inger".

Además, ha añadido, se ha programado un espectáculo musical, 'Desconcerto', de Ortheis, la nueva orquesta de Cámara del Ampurdán, que ha obtenido el Premio Feten 2022 al Mejor espectáculo musical.

El festival ofrece un miniciclo dedicado al escritor y activista político inglés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2005, Harold Pinter, con dos obras: 'Retorno al hogar', dirigida por Daniel Veronese, y 'El cuidador', con dirección de Antonio Simón.

Jorge Quirante ha subrayado que esta programación recoge "el trabajo impecable de compañías jóvenes que están removiendo la creación teatral actual, como La calórica, LaJoven, Ventrículo veloz, Nao D'Amores, y A Panadería; junto a obras de compañías de la talla del Centro Dramático Nacional, Teatro Español, Teatro del Barrio o Teatro de la Abadía y Kamikaze Producciones.

Asimismo, ha indicado, acoge a las figuras más relevantes de la dirección teatral: Israel Solá, Mario Gas, Ana Zamora, Daniel Veronese, Andrea Jiménez, Claudio Tolcachir, Pascual Rambert, José Padilla, José Luis Arellano y José Martret.

Igualmente, se van a poder ver trabajos de creadoras como Ruth Sánchez, Jessica Belda, Nerea Pérez de las Heras, las componentes de A Panadería, Ana Zamora y Olga Iglesias, todas ellas están aportando nuevas e interesantes miradas en las producciones actuales.

VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES.

La venta de abonos completos se abre desde mañana 13 de septiembre hasta el 26 septiembre, en el horario habitual de taquilla (de 11:00 a 14:00 horas, de lunes a sábados y de 12:00 a 14:00 horas, domingos y festivos si hay función; también dos horas antes del inicio de la función).

La venta de localidades, abonos parciales se inicia el 27 de septiembre. La venta por teléfono y reserva para grupos se puede realizar en el 941 207 231 y por internet a través de la web: teatrobreton.org.

Hay precios especiales para abonos y descuentos del 20% con el carné joven; 25% de descuento para grupos organizados de 20 o más personas; 15% para grupos organizados de 12 o más personas; 40% para grupos de estudiantes de ESO y Bachillerato; un 20% para desempleados y para estudiantes de la Universidad de La Rioja; un 40% para jóvenes de hasta 29 años, en las localidades del primer y segundo anfiteatro el mismo día de la función; y un descuento de 4x3.