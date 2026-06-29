45 Nuevos Especialistas, 74 Residentes Y Más Profesionales; El SERIS Amplía Sus Recursos Humanos Para El Periodo Estival - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gerente del SERIS, Luis Ángel González, ha presentado el Plan Asistencial del Servicio Riojano de Salud para el verano de 2026 que amplía sus recursos humanos con la contratación de 45 nuevos especialistas, la incorporación de 74 residentes y más refuerzos profesionales para el verano. Además se suman especialistas que finalizan su residencia, a los MIR y EIR de primer año y formaliza 1.100 contratos para garantizar la cobertura asistencial estival.

González ha presentado este Plan junto a la gerente de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez, y la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuzal. Como ha expresado el gerente del SERIS este plan busca garantizar que todos los ciudadanos de la ccaa reciban una atención sanitaria pública y de calidad durante los próximos meses manteniendo la continuidad asistencial, preservando la seguridad de los pacientes y facilitando el descanso de los profesionales.

Una labor que exige "un análisis previo de la evolución de la actividad para prever las necesidades de cada dispositivo y organizar los recursos disponibles para responder con eficacia a este periodo que cuenta con unas características distintas a las del resto del año".

El esfuerzo para fortalecer las plantillas mediante medidas de estabilidad, de fidelización y de captación de talento u otras como la consolidación de plazas de difícil cobertura y al incremento de la capacidad docente permite que el SERIS "sea hoy un lugar para retener profesionales".

REFUERZO DE RECURSOS HUMANOS

El gerente ha explicado que el refuerzo de recursos humanos se producirá por tres vías: los contratos formalizados con facultativos y enfermeras que este año han culminado su residencia; la llegada de una nueva promoción de residentes a nuestros hospitales y centros de salud; y -para estos meses de verano- las contrataciones de profesionales de diversas categorías que constituyen el contingente estival.

Además, como ha recordado, "en todo momento estamos abiertos a captar profesionales que quieran venir a trabajar con nosotros".

Especialmente eficaces se han demostrado en el Hospital de Calahorra en el que tras el periodo habitual de concursos de traslados se ha conseguido sumar más profesionales de los que ha elegido otro destino para trabajar, con 14 incorporaciones en distintas especialidades tan cruciales como Urgencias, Pediatría (2), Dermatología, Alergología (2), Ginecología, Otorrinolaringología (2), Atención Primaria, Medicina Preventiva, Oftalmología y Reumatología (2), además de otras previstas para después del verano.

Las medidas adoptadas desde la Dirección de Recursos Humanos han probado claramente su efectividad en la firma de contratos con 45 especialistas (médicos y enfermeras) que una vez finalizado su periodo de residencia se han incorporado a los distintos dispositivos asistenciales del SERIS. De ellos, cerca del 80% se ha formado en el propio sistema sanitario riojano.

Asimismo, ha recordado que se acaban de incorporar 74 residentes de primer año, al haber cubierto la totalidad de la oferta de plazas MIR, EIR y otras categorías al igual que ya ocurrió en 2025.

En este apartado, González ha anunciado que el SERIS podrá reforzar su capacidad docente de cara a próximas promociones, ya que el Ministerio ha dado el visto bueno a la acreditación de puestos de formación para facultativos en Cardiología (donde será posible sumar uno más), Anestesiología (uno más) y Endocrinología (especialidad en la que hasta el momento no se realizaba actividad formativa).

1.100 CONTRATACIONES YA RATIFICADAS

El gerente se ha referido de forma específica al contingente de profesionales incluido en el plan asistencial previsto para los meses de verano. Esta estrategia organizativa posibilitará garantizar la calidad de la atención sanitaria que presta el SERIS con las 1.100 contrataciones ya ratificadas y que aún podrán aumentar en las próximas semanas. En total supondrán más de 64.000 jornadas de trabajo, frente a las 43.834 del año anterior. Estas incorporaciones permitirán compatibilizar el descanso de los profesionales con la continuidad de la asistencia sanitaria, así como ofertar empleo en las bolsas de trabajo habilitadas para ello.

La mayoría de los contratos corresponden a profesionales de Enfermería, TCAE y celadores, aunque también se incluyen fisioterapeutas, personal administrativo, técnicos de radiodiagnóstico, cocineros y otras categorías. Más de 300 contrataciones se destinan a Atención Primaria y alrededor de un centenar al Hospital de Calahorra.

En este sentido, González ha recordado que la planificación de verano forma parte de la organización habitual de los servicios de salud y responde a un contexto asistencial diferente al del invierno, con menor presión hospitalaria y variaciones en la demanda.

Asimismo, ha subrayado que el sistema sanitario público riojano "dispone de capacidad de adaptación suficiente para responder ante posibles incrementos de actividad asistencial", mediante la activación progresiva de recursos y la coordinación entre centros y profesionales.

ATENCIÓN PRIMARIA

En relación con Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha confirmado que se ha realizado una reorganización interna de consultorios y plantillas para asegurar la cobertura asistencial durante el periodo vacacional, manteniendo operativos los centros de salud y garantizando la atención a la ciudadanía.

Para ello, a las cerca de 200 contrataciones de profesionales vinculados a la Enfermería se sumarán los refuerzos de médicos de familia y pediatras a través de consultas de apoyo y acúmulos de jornadas para hacer frente a los cambios asistenciales que plantea la estación.

En concreto ha detallado que se mantendrá la actividad ordinaria en las veinte zonas básicas de salud, así como el funcionamiento de los 18 Puntos de Atención Continuada repartidos por toda la Comunidad más el CARPA en Logroño y del servicio de Emergencias Sanitarias 061. "Como en el verano pasado, no vamos a necesitar cerrar ningún dispositivo asistencial, algo que no ocurre en todos los territorios"

Es más, Ganuza ha destacado que el plan contempla refuerzos específicos en aquellas zonas con mayor presencia de población desplazada durante los meses de verano. Y ha puesto el ejemplo de Ezcaray, uno de los mayores nodos de turismo de La Rioja, en dónde se contará con la presencia continua de una ambulancia y se ha contratado tres celadores más para una mejor gestión de la demanda.

ASISTENCIA HOSPITALARIA

La gerente de Asistencia Hospitalaria, Corpus Gómez, ha indicado que la atención en los hospitales de La Rioja "queda plenamente garantizada durante todo el verano gracias a una planificación coordinada entre centros".

Además, aunque la actividad asistencial disminuye en verano, se mantiene el esfuerzo para contener las listas de espera tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas, pese a los perjuicios derivados de las huelgas vinculadas al proyecto de Estatuto Marco del Ministerio, que ya han supuesto más de un mes adicional de demora quirúrgica.

En relación con la cobertura de vacaciones en Enfermería de Atención Hospitalaria, a fecha de la semana pasada y con el proceso de contratación aún en curso, el SERIS se sitúa ya en torno a un 98% de cobertura de las sustituciones previstas para el periodo estival, lo que permite garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria.

En cuanto a la capacidad de hospitalización, a pesar de la habitual reducción de efectivos, en el Hospital San Pedro se prevé una mayor actividad que en el pasado verano. Por su parte, el Hospital de Calahorra mantendrá la totalidad de sus camas operativas durante el periodo estival.