El 53% de las conductas incívicas del fin de semana son de personas de fuera de Logroño

Archivo - El Ayuntamiento destaca la campaña de fin de semana contr conductas incívicas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 53 por ciento de las conductas incívicas (principalmente orinar en la calle pero también otras como ruidos) del fin de semana las comenten personas de fuera de Logroño, tal y como ha informado hoy el comisario jefe de la Policía Local, Héctor Ruiz.

Durante el año 2025, el Cuerpo de Policía Local de Logroño realizó 34.295 intervenciones; las más numerosas, en materia de seguridad ciudadana (19.179), tal y como ha informado hoy en rueda de prensa el concejal de Interior, Francisco Igleias, junto al comisario jefe.

Las infracciones en materia de alcohol crecieron, con respecto al año anterior, de 492 a 831; y las de ruidos de 199 a 281. En conjunto, la ordenanza de fomento de la convivencia vio incrementadas un 38 por ciento las denuncias, pasando de 1.071 en el 2024 a 1.485 en el 2025.

Unas cifras que, hoy, se han achacado a un aumento de la presión policial. "Cada vez está más encima, cada vez la gente que no hace lo que debe siente la presión de la Policía local y, desde luego, si la has hecho la vas a pagar", ha dicho Iglesias.

En este sentido, ha recordado que en enero del año 2024 se puso en marcha una campaña, los fines de semana, donde se controla tanto a las personas que orinan en la calle como los ruidos, también en viviendas.

"Lo dice a veces la parte política, que Logroño se ha convertido en el Magaluf del Norte; desde aquí, como concejal de Interior, niego la mayor porque los datos nos avalan, haciendo un trabajo constante", ha defendido el edil.

Ha añadido: "Nunca vamos a evitar que alguien se orine en la calle, nunca vamos a evitar que alguien haciendo el café se suba a un balcón, Pero eso no es lo habitual de esta ciudad".

"Es verdad que cuando el fin de semana a Logroño concurren, como este fin de semana, multitud de eventos deportivos, multitud de eventos sociales que nos gusta hacer en la calle es inevitable que la convivencia se pueda resentir", ha dicho.

Tal y como refleja la memoria, en el término municipal de Logroño se registraron 1.297 accidentes de tráfico en 2025 (con respecto a los 1.226 del año anterior). Se saldaron con 437 víctimas (402 heridos leves, 34 graves y una personas fallecida) y 2.220 vehículos implicados.

VEHÍCULO DE MOVILIDAD PERSONAL

Destaca el "repunte" en vehículos de movilidad personal (patinetes), ya que hubo 272 personas afectadas por siniestros de este tipo de vehículos, frente a las 79 del año anterior.

El número de vehículos de este tipo implicados fue 72; un número mucho menor que las personas implicadas en primer lugar por la reincidencia, esto es, que un mismo vehículo tiene varios siniestros al año y también porque una de las infracciones más comunes es el ir varias personas en el mismo vehículo (hasta tres).

El comisario jefe ha anunciado una campaña "bastante intensa" en el control de este tipo de vehículos, con la que esperan "contener" este tipo de siniestralidad. Algo a lo que también contribuirá, ha dicho el concejal, el hecho de que ahora deba conducirse con seguro.