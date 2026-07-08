La 58 edición de las 'Crónicas Najerenses' se desarrollará del 21 al 25 de julio bajo la dirección de Mabel del Pozo

Presentación de la 58 edición de las 'Crónicas Najerenses' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La quincuagésima octava edición de las 'Crónicas Najerenses' se desarrollarán del 21 al 25 de julio, a las 22,30 horas, y contará como en años precedentes con la dirección de Mabel del Pozo. La representarán unas 300 personas y contará con un aforo, con sillas nuevas, para 400 espectadores.

Las entradas están ya a la venta en la página web www.cronicanajerenese.com, y desde el 15 de julio en las taquillas del cine 'Doga'. El precio general es de 15 euros, por 13 para jubilados y grupos, y 6 euros para los niños.

Precisamente, esta mañana el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, la directora del ciclo escénico, Mabel Del Pozo, y uno de los miembros del Patronato, Víctor Prado, la han presentado.

Pérez Pastor ha puesto en valor que cuenta con la Declaración de Fiestas de Interés Turístico y también está declarada como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial, al tiempo que ha señalado que será una de las "más antiguas" representaciones históricas de España.

Por su parte, Del Pozo ha puesto el acento en las personas que participan por la "ilusión" que ponen desde el primer momento, así como ha explicado cómo se realiza la elección de los personajes, teniendo en cuenta cuáles son los más adecuados. Ha tenido un recuerdo especial a los fallecidos en estos años, especialmente la persona que hacía de 'jefe berón', que murió hace escasos meses.

Prado, en su intervención, ha destacado la renovación de las sillas para poder asistir cómodamente a las 'Crónicas'. También ha destacado que desde la primera representación, en 1969, hay una persona, Daniel Lerena, que ha participado en todas, con diferentes papeles.

Por otra parte, ha indicado que como novedad, el 10 de julio, a las 20,30 horas, en el Claustro de Santa María la Real, se desarrollará el denominado 'Heraldo' como acto de presentación con Bernardo Sánchez como protagonista.

Ha cerrado el acto, el alcalde najerino para destacar la importancia de las 'Crónicas' que cuentan la historia de la ciudad, sin olvidar invitar a los riojanos a que acudan a verla, porque cada año hay alguna novedad.